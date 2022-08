Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti è arrivata a Taiwan e ha incontrato la presidente Tsai Ing-wen

Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti, formata da cinque persone e guidata dal senatore Democratico Ed Markey, è arrivata domenica a Taiwan e ha incontrato la presidente dell’isola Tsai Ing-wen. Si tratta di una nuova e importante manifestazione di sostegno a Taiwan da parte degli Stati Uniti, dopo che due settimane fa la visita a Taiwan della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi aveva provocato una dura reazione da parte della Cina, che considera Taiwan parte del suo territorio e aveva ritenuto la visita di Pelosi un affronto alla propria autorità.

Per ora non sono state diffuse informazioni sui contenuti dell’incontro della delegazione con Tsai Ing-wen. Associated Press scrive che i delegati – sia Democratici che Repubblicani – dovrebbero incontrare anche altri rappresentanti del governo di Taiwan e del settore privato. Come ritorsione per la visita di Pelosi a Taiwan di due settimane fa, la Cina aveva avviato un’aggressiva esercitazione militare intorno a Taiwan simulando attacchi contro l’isola e aveva interrotto alcuni progetti di collaborazione con gli Stati Uniti. Per ora non ci sono state risposte ufficiali del governo cinese alla visita della delegazione statunitense.