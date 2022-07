La cinquantatreesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’ultimo episodio della terza stagione di Joypad si chiude con Stray, che è un po’ il gioco del momento (oltre che quello del gatto). Nonostante non si prospetti un agosto particolarmente frizzante, qualcosa di interessante è comunque disponibile (As Dusk Falls, Powerwash Simulator), mentre altro lo sarà a breve (Cult of The Lamb). Per far fronte a un agosto che si preannuncia bizzarro, Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini consigliano dei giochi extra per sopravvivere al caldo e alla campagna elettorale: Super Mario Sunshine per Switch, che compie vent’anni, la versione free to play di Fall Guys e il recupero delle prime due stagioni di Mythic Quest, visto che in autunno arriverà la terza. Bluey (una serie animata per bambini), Returnal (ancora) e Road 96 sono invece i consigli della settimana. Ci sentiamo a settembre per la nuova stagione.

