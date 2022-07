Finisce il Tour de France

Finisce domenica dopo 21 tappe e 3.353 chilometri percorsi la 109ª edizione del Tour de France. La corsa era iniziata il primo luglio da Copenaghen, in Danimarca, ed è stata vinta proprio da un danese, Jonas Vingegaard, venticinquenne della Jumbo Visma che all’undicesima tappa ha preso la maglia gialla dallo sloveno Tadej Pogačar — campione in carica da due anni e favorito — e non l’ha più lasciata.

Vingegaard, alla prima importante vittoria in carriera, è riuscito a vincere dopo il secondo posto ottenuto l’anno scorso anche grazie al grande aiuto fornito dai suoi compagni di squadra: su tutti il belga Wout Van Aert, vincitore della cronometro di sabato.

La tappa conclusiva di oggi è la cosiddetta “passerella” sugli Champs-Élysées, una tappa pianeggiante di 155 chilometri con partenza dallo stadio di Nanterre nel distretto della Défense e arrivo appunto sugli Champs-Élysées dopo i tradizionali giri nel circuito parigino. Non sono previsti importanti cambiamenti nella classifica finale.

