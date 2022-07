Una finale anticipata agli Europei di calcio femminili

Agli Europei di calcio femminili in Inghilterra si stanno concludendo i quarti di finale e sabato sera Francia-Olanda deciderà l’ultima semifinalista. In attesa della finale di Wembley, è la partita più attesa del torneo per il livello delle due avversarie. L’Olanda è campione in carica e vice campione del mondo, la Francia è da anni una delle nazionali più talentuose al mondo ma non ha ancora vinto un trofeo internazionale.

Tra le altre cose, Francia e Olanda sono state le avversarie contro cui negli ultimi anni l’Italia è uscita maggiormente ridimensionata. La sconfitta per 5-1 contro la Francia nella prima partita di questi Europei è costata di fatto l’eliminazione, mentre ai quarti di finale dei Mondiali di quattro anni fa il 2-0 dell’Olanda fu fuori discussione e sancì la fine di un torneo fin lì entusiasmante.

Le due nazionali giocano stasera a Rotherham (in diretta su Rai Sport e Sky a partire dalle 21) e la vincente andrà a giocare la semifinale contro la Germania. L’altra semifinale la giocheranno invece Inghilterra e Svezia.

Nonostante da alcuni anni siano considerate di livello simile tra loro, la Francia non ha mai superato i quarti di finale di un Europeo. Si è presentata a questa edizione escludendo dalle convocate alcune delle titolari agli ultimi Mondiali come Amandine Henry, Eugénie Le Sommer e Sarah Bouhaddi, a lungo protagoniste nei successi del Lione, la prima grande squadra di club del calcio femminile europeo.

Le escluse hanno pagato i pessimi rapporti con l’allenatrice, Corinne Diacre, famosa per il suo carattere piuttosto deciso e una delle poche ad aver allenato tra i professionisti maschi: il Clermont in seconda divisione, per quattro stagioni. Diacre ha messo insieme una squadra giovane e dal grande potenziale, resa solida dalle presenze di alcune giocatrici esperte come la capitana Wendie Renard e l’altra centrale di difesa, Griedge Mbock Bathy.

Ha però dovuto rinunciare a torneo in corso alla sua centravanti titolare, Marie-Antoinette Katoto, già miglior marcatrice nella storia del Paris Saint-Germain nonostante abbia 23 anni. Katoto avrebbe dovuto guidare la Francia nel torneo, ma per un infortunio al ginocchio ha dovuto lasciare la squadra.

A differenza delle avversarie, l’Olanda è fin qui riuscita a ottenere vittorie e piazzamenti all’altezza della sua qualità, e in questa edizione degli Europei sta cercando di aggiungere qualcos’altro. Da anni le sue giocatrici sono richieste dalle migliori squadre d’Europa, come Lione, Wolfsburg, Barcellona, Arsenal e Chelsea. Tra queste, Vivianne Miedema, attaccante dell’Arsenal, Daniëlle van de Donk del Lione e Lieke Martens, appena passata dal Barcellona al Paris Saint-Germain, sono le più simboliche. Martens però ha dovuto lasciare il torneo alla fine dei gironi per un infortunio al piede.

