È il giorno della possibile crisi di governo

Mercoledì sera il Movimento 5 Stelle ha annunciato dopo una travagliata discussione interna che non voterà la fiducia al decreto legge Aiuti che sarà discusso oggi in Senato: il governo di Mario Draghi dovrebbe continuare ad avere la maggioranza, ma potrebbe comunque aprirsi una crisi politica. Ci si aspetta che dopo il voto Draghi possa incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere cosa fare, e si parla apertamente dell’ipotesi che si dimetta. Un’altra potenziale soluzione prevede un nuovo voto da tenere nei prossimi giorni sia alla Camera sia al Senato sulla fiducia, che questa volta il M5S potrebbe decidere di accordare. Al momento però è ancora presto per capire cosa succederà, e le elezioni anticipate in autunno sono un’ipotesi concreta. Il Post seguirà le notizie della giornata con un liveblog, che trovate qui sotto.