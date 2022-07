Restano ancora 6 candidati in corsa per la guida del Partito Conservatore del Regno Unito

Dopo il primo turno di votazioni per eleggere il nuovo leader del Partito Conservatore del Regno Unito, restano ancora in corsa sei candidati. Le votazioni sono iniziate dopo le dimissioni di Boris Johnson da primo ministro del paese e sono particolarmente importanti perché secondo le convenzioni politiche britanniche il leader del partito di maggioranza – i Conservatori, appunto – diventa automaticamente anche primo ministro, e di conseguenza anche successore di Johnson.

Nel primo turno di votazioni, il candidato più votato è stato Rishi Sunak, l’ex cancelliere dello Scacchiere, cioè il ministro dell’Economia del governo Johnson. La seconda candidata con più voti è stata Penny Mordaunt, sottosegretaria al Commercio.

Sunak è considerato da tempo come uno dei più probabili successori di Johnson, ed è uno dei politici Conservatori più popolari del Regno Unito. Negli ultimi mesi la sua popolarità aveva ricevuto qualche colpo: era stato multato per il cosiddetto “partygate”, lo scandalo delle feste durante il lockdown, e si era scoperto che la sua ricchissima moglie aveva approfittato di un cavillo legale per eludere le tasse.

La popolarità di Sunak si era rialzata però dopo che, assieme al ministro della Salute Sajid Javid, era stato il primo importante ministro a dimettersi dal governo, dando il via alla serie di dimissioni che ha provocato la caduta di Johnson in meno di due giorni.

Secondo quanto comunicato ieri dal Partito Conservatore, il successore di Johnson come primo ministro del Regno Unito dovrebbe essere annunciato il 5 settembre.