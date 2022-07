La cinquantaduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nonostante la carenza di videogiochi di cui parlare, non sono mancati gli argomenti per riempire la cinquantaduesima puntata di Joypad, che parte con le polemiche legate al nuovo stile grafico di Return to Monkey Island, che sembra aver talmente infastidito qualcuno da fargli pensare che fosse una buona idea minacciare di morte gli autori del gioco. È stato in questi giorni anche il compleanno di Atari, che Matteo Bordone ricorda ancora come fosse ieri. Dopo qualche aggiornamento su Skulls and Bones, sul nuovo E3 e Forspoken, e dopo qualche consiglio in ritardo su alcuni giochi perfetti per celebrare il Pride è il consueto momento dell’argomento a piacere, nel quale vengono consigliati costosissimi giocattoli, una raccolta di giochi di Capcom e, forse per la prima volta, sconsigliato un gioco che si chiama House Flipper: non fatelo, è brutto.

