Venerdì in Canada moltissime persone sono rimaste senza Internet

Nella giornata di venerdì in gran parte del Canada ci sono stati problemi a causa dell’interruzione di molti servizi di Rogers Communications, uno dei più grandi fornitori di internet e telefonia mobile del paese. Tra le altre cose, ci sono stati problemi con i prelievi automatici dalle banche, con i numeri di emergenza e con molti servizi pubblici. Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, venerdì un quarto di tutte le connessioni a Internet del paese ha smesso di funzionare. Non è chiaro, al momento, cosa abbia causato l’interruzione del servizio, ma sembra che le cose si stiano risolvendo.

⚠️ Update: Canada remains in the midst of a major internet and telecommunications outage ~12 hours after a disruption to the Rogers network 📉

➡️ National connectivity at 75% of ordinary levels

➡️ High impact to banking and debit card transactions

➡️ Government services affected pic.twitter.com/HfImqi2bP8

— NetBlocks (@netblocks) July 8, 2022