Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque regioni per la siccità

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la siccità in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, stanziando 36,5 milioni di euro per una prima serie di interventi. Le regioni che beneficeranno dei fondi sono tra le più interessate dalla mancanza d’acqua degli ultimi mesi, che ha messo in difficoltà soprattutto il settore agricolo e quello dell’allevamento. Nei prossimi giorni dovrebbe anche essere nominato un commissario straordinario, che dovrà coordinare le attività previste da un decreto apposito per mitigare gli effetti della siccità, con provvedimenti strutturali da realizzare entro un paio di anni.