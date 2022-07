Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti

Domenica è crollata una porzione di ghiacciaio sulla Marmolada, il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti: per ora ci sono 5 morti e 8 feriti, di cui due in gravi condizioni, dice il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) del Veneto, attualmente impegnato nei soccorsi con 5 elicotteri assieme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I feriti sono stati portati negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, e le 18 persone che si trovano ancora nei pressi nel luogo in cui è crollato il ghiacciaio verranno evacuate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

3LUG #Marmolada Ci sono 5 deceduti tra le persone travolte dal distacco del seracco. I feriti sono 8, di cui 2 risultano in condizioni gravi. 18 persone che si trovano sopra l'area del crollo saranno evacuate da @cnsas_official pic.twitter.com/tKGM03IXco — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe distaccato un seracco, una tipica formazione superficiale dei ghiacciai, nei pressi di Punta Rocca. Il distacco avrebbe poi provocato una valanga di neve, ghiaccio e roccia, che ha coinvolto anche la cosiddetta “via normale”, cioè uno dei percorsi più comuni per salire sul ghiacciaio. In quel momento sulla via normale si trovavano diverse cordate, alcune delle quali sarebbero state travolte.

3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve, ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di Pieve di Cadore, Cortina, Trento, PC Veneto. E' in corso la "bonifica" della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

