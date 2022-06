La Russia ha attaccato un centro commerciale nella città ucraina di Kremenchuk

Lunedì pomeriggio l’esercito russo ha lanciato uno o più missili contro un centro commerciale di Kremenchuk, città ucraina che si trova nella regione di Poltava, nella zona centrale del paese (quindi non nel Donbass, la regione ucraina dove si stanno concentrando le operazioni militari russe).

Secondo quanto riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dalle autorità locali, al momento dell’attacco nel centro commerciale c’erano circa mille civili, e si teme possano esserci moltissimi morti e feriti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità ucraine, ci sarebbero almeno due morti e venti feriti, ma si teme che il numero delle vittime possa aumentare notevolmente. Sui social network molti utenti stanno pubblicando video che mostrano il centro commerciale avvolto dalle fiamme.

Two missiles have hit a shopping centre in central #Ukraine. More than a thousand people were inside. Located in Kremenchuk, Poltava: pic.twitter.com/rgSCdgzIhM

— Nick Stylianou (@nmsonline) June 27, 2022