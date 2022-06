Il centrosinistra ha vinto a Verona, Parma, Piacenza e Catanzaro

Gli scrutini dei ballottaggi delle elezioni amministrative con cui si rinnovano i sindaci di 65 città italiane sono ancora in corso, ma il centrosinistra sa già di avere ottenuto diversi importanti successi: ha vinto a Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza e Alessandria. Il centrodestra, tra i capoluoghi, per ora ha vinto a Barletta, in Puglia.

A Verona, dove c’era l’elezione più attesa e discussa, vincerà l’ex calciatore Damiano Tommasi, candidato civico sostenuto dal centrosinistra che ha vinto contro Federico Sboarina, il sindaco uscente sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. Tommasi ha preso più del 53%, ottenendo una vittoria notevole: Verona è infatti storicamente una città governata dalla destra, che ha espresso tutti i sindaci dal 1994 a oggi con l’eccezione di Paolo Zanotto, che governò per il centrosinistra dal 2002 al 2007. I partiti del centrodestra e della destra si erano presentati divisi: Lega e Fratelli d’Italia sostenevano Sboarina, noto fra le altre cose per la sua vicinanza agli ambienti di estrema destra della città, Forza Italia Flavio Tosi, sindaco della città tra il 2007 e il 2017.

A Parma, uno dei principali capoluoghi di provincia in cui si è votato ai ballottaggi delle elezioni amministrative, ha vinto l’assessore uscente e candidato del centrosinistra Michele Guerra, che ha battuto il candidato del centrodestra Pietro Vignali, sindaco tra il 2007 e il 2011. Lo scrutinio è ancora in corso, ma nelle sezioni già scrutinate Guerra ha preso quasi il 65 per cento dei voti, quasi il doppio di Vignali. Parma arrivava da dieci anni di amministrazione di Federico Pizzarotti, primo sindaco eletto dal Movimento 5 Stelle in un capoluogo: Guerra era il suo assessore alla Cultura, ed era sostenuto dal centrosinistra che gli aveva fatto opposizione fino a poche settimane fa. Al primo turno Vignali era stato sostenuto solo da Forza Italia e Lega, non da Fratelli d’Italia.

A Piacenza ha vinto la candidata del centrosinistra Katia Tarasconi, che al ballottaggio ha battuto la sindaca uscente Patrizia Barbieri, di centrodestra. Lo scrutinio non è ancora concluso, ma dall’inizio della conta delle schede Tarasconi non è mai scesa sotto il 53 per cento dei voti. Al primo turno il risultato era stato piuttosto incerto: Tarasconi aveva ottenuto il 39,9 dei voti, Barbieri il 37,7 per cento.

A Catanzaro, l’unico capoluogo di Regione al voto, ha vinto il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita che è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno: due settimane fa Fiorita aveva ottenuto il 31,9 per cento contro il 43,8 per cento di Valerio Donato, candidato del centrodestra. Donato, che fino a qualche settimana fa era esponente del Partito Democratico, non aveva ricevuto l’appoggio di Fratelli d’Italia, che aveva invece presentato una propria candidata, Wanda Ferro, che al primo turno aveva ottenuto il 9,2 per cento dei voti. Anche un altro candidato di centrodestra, Antonello Talerico, aveva ottenuto un buon risultato. Per questo il risultato di Fiorita è piuttosto sorprendente.

Ad Alessandria ha vinto il candidato di centrosinistra Giorgio Angelo Abonante, che ha ottenuto oltre il 54 per cento dei voti. Abonante, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno: Gianfranco Cuttica di Revigliasco, candidato del centrodestra, aveva ottenuto il 42 per cento dei voti contro il 40 per cento di Abonante. Sono stati decisivi i voti di Giovanni Barosini, sostenuto da diversi partiti di centro e da Azione e +Europa, che ha dichiarato il proprio sostegno ad Abonante.

Barletta è uno dei capoluoghi di provincia in cui il centrodestra è riuscito a vincere. Il merito è di Cosimo Cannito, già sindaco della città tra il 2018 e il 2021 prima di venire sfiduciato, che ha superato il 60 per cento dei voti. Cannito ha battuto la candidata del centrosinistra Santa Scommegna. Al primo turno il candidato del centrodestra aveva ottenuto il 42,3 per cento dei voti, mentre la candidata del centrosinistra il 36,6 per cento.

È arrivata una conferma a Gorizia per Rodolfo Ziberna, il sindaco uscente, sostenuto da tutti i partiti del centrodestra. Al ballottaggio Ziberna ha battuto Laura Fasiolo, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle. Al primo turno Ziberna aveva ottenuto il 41,9 per cento dei voti, mentre Fasiolo il 30,7. Il terzo candidato più votato era stato Pierpaolo Martina, indipendente, con il 10,4 per cento.