Cosa vedere al festival d’illustrazione di Vicenza

Il 17 giugno a Vicenza inizierà la quinta edizione di Illustri, un festival dedicato all’illustrazione italiana e internazionale. Sarà diviso in quattro sezioni esposte in due luoghi diversi: fino al 17 luglio la Basilica Palladiana ospiterà Illustri, con artisti italiani affermati anche all’estero, Saranno Illustri, dedicata agli artisti emergenti, e Maestri, sul lavoro di Guido Scarabottolo; mentre la mostra personale di Christoph Niemann, che venerdì inaugurerà il festival, si potrà visitare alle Gallerie d’Italia fino al 28 agosto. Dal 9 al 15 luglio poi a palazzo Thiene Bonin Longare si terrà la mostra Mind the Gap, in cui 12 illustratrici racconteranno, attraverso i loro lavori, il persistente divario di genere in alcuni ambiti e materie.

Christoph Niemann è un illustratore tedesco, tra i più conosciuti a livello internazionale soprattutto per la collaborazione con il New York Times e per le copertine realizzate per il New Yorker, per cui nel 2014 disegnò la prima copertina in formato gif. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto di libri per bambini; nel 2020 la serie di Netflix Abstract, su importanti designer contemporanei, gli ha dedicato una puntata, raccontandone il pensiero creativo e la personalità.

Guido Scarabottolo, a cui è dedicata l’altra mostra personale, è un architetto, illustratore e grafico conosciuto per il suo lavoro nel campo dell’editoria: ha collaborato con Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Laterza e per 12 anni ha progettato e illustrato gran parte delle copertine di Guanda.

Esposti nella mostra Illustri, dedicata agli artisti italiani che si sono distinti per i loro lavori sia in Italia che all’estero, ci saranno Ale Giorgini, Andrea Serio, Francesco Chiacchio, Carlo Stanga, Elisa Talentino, Elisa Macellari, Elena Xausa, Anna Pirolli, Diana Ejaita, Victoria Semykina, Isabella Mazzanti.

Durante le settimane del festival sono organizzati anche eventi laterali, laboratori, incontri con gli artisti: il programma completo con tutte le informazioni si trova sul sito del festival, qui.