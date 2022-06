Se si ripetono sempre le stesse Storie su Instagram, aggiornate l’app

Instagram ha diffuso un aggiornamento della propria applicazione per risolvere un problema segnalato da numerosi utenti negli ultimi giorni legato alla visualizzazione delle Storie. I contenuti di ogni Storia, come fotografie e video, venivano mostrati come nuovi anche se erano già stati visualizzati in precedenza. Il problema riguardava la versione per gli iPhone dell’applicazione, che aveva ricevuto di recente un aggiornamento.

Di solito quando si visualizzano le Storie di un profilo, queste vengono segnalate come già viste, in modo che alla pubblicazione di nuove Storie da parte dello stesso contatto si possano vedere solo i contenuti nuovi evitando di dover scorrere tra quelli già visualizzati. Questo meccanismo si era rotto in seguito a un aggiornamento, facendo sì che fossero indicati come nuovi anche i contenuti già visti, nel momento in cui ne venivano pubblicati altri.

Instagram aveva in seguito diffuso un nuovo aggiornamento, che stando sempre alle segnalazioni online consente di risolvere il problema. È sufficiente installarlo dall’App Store, verificando che porti Instagram alla versione 239.1. Non sembra che comunque il problema avesse interessato tutti i proprietari di iPhone sui quali è installata l’applicazione.