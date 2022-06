L’enorme incendio in un magazzino a Sitakunda, in Bangladesh

Sabato sera si è sviluppato un enorme incendio, che ha causato anche una grossa esplosione, in un magazzino industriale a Sitakunda, una cittadina nel sud del Bangladesh a circa 40 chilometri dalla seconda città più grande del paese, Chittagong. Il capo dei medici della regione, Elias Chowdhury, ha detto ad Agence France-Presse che ci sono almeno 34 morti e 300 feriti, alcuni dei quali con ustioni gravissime. I vigili del fuoco stanno lavorando da ore ma domenica mattina l’incendio era ancora parzialmente attivo.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Secondo le autorità di Chittagong il magazzino conteneva indumenti destinati all’esportazione in Occidente per un valore totale di diversi milioni di dollari. Un portavoce dell’associazione di categoria dei grossisti del Bangladesh ha detto inoltre che nel magazzino erano presenti anche diversi prodotti chimici. Al suo interno ci lavoravano circa 600 persone.

Many people have been killed and over 100 injured in a fire caused by an explosion at a Inland Container Depot (ICD) in #Sitakunda upazila in #Chittagong.

The fire broke out at BM Depot in Kadamrasul area of the upazila on Saturday night.#Dhaka #Bangladesh #Chittagongblast pic.twitter.com/sFoGQFCnKi

— Basherkella – বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) June 4, 2022