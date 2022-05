Si decide il Giro d’Italia

Si conclude oggi a Verona la 105ª edizione del Giro d’Italia, iniziata lo scorso 6 maggio a Budapest e arrivata all’ultima tappa con tre corridori in corsa per la maglia rosa da vincitore della classifica generale.

Nella tappa di sabato con arrivo sulla Marmolada, l’australiano Jai Hindley ha tolto la maglia rosa all’ecuadoriano Richard Carapaz, che ora in classifica ha un ritardo di 1 minuto e 25 secondi. A seguire lo spagnolo Mikel Landa Meana, a 1 minuto e 51 secondi da Hindley.

Il Giro si deciderà quindi oggi a Verona nella 21ª e ultima tappa: una cronometro individuale di 17,4 chilometri con arrivo all’interno dell’Arena e un leggero dislivello a metà percorso. Il vantaggio di Hindley è considerevole, tenendo conto che gli avversari non sono degli specialisti a cronometro.

Giro d'Italia 2022

Stage 21 | Tappa 21

Verona (Cronometro delle Colline Veronesi)

⏱️ @TISSOT ITT

17.4 km

First start 2 PM

Last start 4:48 PM

📺 2 PM @RaiDue – 2 PM @eurosport

📊 Live: https://t.co/5APmCpWIGF

Powered by @ENIT_italia#Giro pic.twitter.com/VlH3CiXCwT

