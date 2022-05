Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto del Milan

Domenica sera il Milan ha vinto il 19esimo Scudetto della sua storia, battendo il Sassuolo in trasferta e chiudendo la stagione con 86 punti, due in più dell’Inter che giocava in contemporanea a San Siro, dove ha vinto contro la Sampdoria. A Milano fin dal pomeriggio migliaia di tifosi milanisti si erano radunati in piazza Duomo, dove hanno seguito la partita sui propri telefoni – non era stato allestito il maxi-schermo – e hanno iniziato a festeggiare già dopo la prima mezz’ora di partita, quando il Milan si era già praticamente assicurato la vittoria portandosi sul 3 a 0. Poco prima delle 20, quando è finita la partita, sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti a Milano, il cui centro è stato occupato dai tifosi milanisti, che non vincevano il campionato dal 2011.

La squadra sarà premiata al Mapei Stadium di Reggio Emilia davanti ai circa 18mila tifosi milanisti presenti. I giocatori rientreranno a Milano in serata, e forse sfileranno nel centro a bordo del pullman scoperto lunedì. Domenica sera non ci saranno festeggiamenti a San Siro per via dei 70mila tifosi interisti che erano a vedere la partita contro la Sampdoria, che dovrebbero impiegare alcune ore a defluire.