Le foto di giovedì a Cannes

La prima di Armageddon Time, il film in concorso di James Gray ambientato negli anni Ottanta nel Queens, è stata l’occasione per le migliori fotografie ieri al festival di Cannes. Oltre ad Anne Hathaway, che fa parte del cast, c’erano Julia Roberts, la modella Alessandra Ambrosio e parte della giuria del festival rappresentata da Vincent Lindon, Deepika Padukone e Rebecca Hall. L’altro film in concorso presentato ieri è stato Eo del regista polacco Jerzy Skolimowski, mentre tra i fuori concorso il sudcoreano Hunt di e con Lee Jung-jae, il protagonista della serie Squid Game al suo primo film come regista, e con gli attori Jung Woo-sung, Jeon Hye-jin, Heo Sung-tae.