«Mio papà era uno stalker»

Italica è il nuovo libro di Giacomo Papi, scrittore, giornalista e collaboratore del Post, appena pubblicato da Rizzoli. Ripercorre la storia italiana dal Novecento a oggi attraverso 30 racconti scritti da importanti autrici e autori contemporanei ai fatti narrati: Mario Soldati sull’omosessualità durante il fascismo e Curzio Malaparte sul sostegno alla dittatura, Elsa Morante sulle leggi razziali e Italo Calvino sulla vita in fabbrica, Giorgio Scerbanenco sulla fine delle case chiuse e Luciano Bianciardi sull’arrivo della pillola contraccettiva, Pier Vittorio Tondelli sugli anni Ottanta, la Milano da bere e l’eroina di massa, e Andrea G. Pinketts su Mani Pulite.

I primi 27 racconti, scrive Papi, «corrispondono ai classici capitoli dei libri di storia», gli ultimi tre «sono profezie in cui fu immaginato il futuro, cioè il nostro presente, quando doveva ancora accadere»: la società della pubblicità e degli influencer da Primo Levi, la crisi del patriarcato da Anna Rinonapoli e l’arrivo della pandemia da Dino Buzzati.

Ogni racconto è preceduto da un’introduzione scritta da Papi che aiuta a inquadrarlo nell’epoca in cui era ambientato, mescolando i fatti importanti che si leggono sui libri di storia a curiosità, aneddoti, spaccati di costume, dati e statistiche, oltre che ricordi e osservazioni personali dell’autore.

Papi spiega che i racconti, un genere letterario abbastanza trascurato in Italia, non sono stati selezionati soltanto per la loro bellezza – anche se molti, specifica, «sono tra i più belli del secolo» – ma soprattutto per la loro capacità di «mostrare i passaggi cruciali avvenuti nella politica e nel costume in Italia». Sono stati scelti solo autori non viventi, mentre le scrittrici sono meno numerose degli scrittori perché «nel Novecento anche la letteratura è stata un’attività in prevalenza maschile». È anche vero che il libro, oltre a presentare una rilettura della storia attenta anche alla condizione e agli interessi delle donne, dà spazio a scrittrici poco note: per esempio Mura, ora poco letta ma autrice di best seller in epoca fascista, tanto che fu un suo romanzo a dare il via alla censura in Italia, oppure Rosa Rosà, autrice di un primo romanzo di fantascienza futurista e femminista.

Di seguito l’introduzione di Papi a Silenzio su Terra di Anna Rinonapoli, dedicata alla «più grande, e forse unica, rivoluzione dell’ultimo secolo»: quella femminista.

***

La crisi del patriarcato

Mio papà era uno stalker, ma io non lo sapevo perché a metà degli anni Ottanta le parole per descrivere il tormento che ci dava non esistevano. Era tante altre cose, naturalmente. Era intelligente e spiritoso, geniale, era capace di passare un intero pomeriggio in corridoio a giocare a ciclistini con noi o di disegnarci lo sbarco di Colombo in America a fumetti e aveva tradotto I morti di James Joyce e Il nuotatore di John Cheever. Ma era anche uno stalker. È stata l’unica persona che abbia mai picchiato in vita mia, a quindici anni, nell’inverno del 1983. Continuava a venirmi addosso e non la smetteva di insultare mia mamma che aveva deciso di divorziare. Non poteva concepire che l’amore esistesse anche al di fuori della famiglia. Un pomeriggio, tornando da scuola, trovai la casa inondata di sangue perché aveva tentato, o almeno finto, un suicidio. In quegli anni abitavamo a pianterreno e così, per non farlo entrare dalla finestra, eravamo costretti a tenere le tapparelle abbassate anche di giorno, ma una volta lui si arrampicò sul davanzale e infilò un coltello tra le stecche delle persiane chiuse come in un film del terrore. Poteva telefonare centinaia di volte per notte. Una mattina aspettò mia madre sotto l’ufficio, per fortuna i passanti intervennero a difenderla.

In Italia lo stalking è diventato un reato nel 2009, lo stesso anno in cui la parola “femminicidio” è comparsa per la prima volta su un dizionario, il Devoto-Oli. Nel 2013 il femminicidio è stato oggetto di un decreto-legge specifico che disciplinò anche il concetto giuridico di “violenza domestica”. Nel 2019 sono stati istituiti quattro nuovi delitti: «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», «costrizione o induzione al matrimonio» e «delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

Sono stati passi in avanti straordinari, soprattutto se si considera che in Italia lo stupro è un reato contro la persona soltanto dal 15 febbraio 1996 (prima era classificato tra i «delitti contro la moralità e il buon costume»). Per tutto il Novecento non c’erano nomi e non c’erano leggi per parlare, pensare e forse per non vedere la violenza diffusa dei maschi contro le femmine. Ci si sentiva ancora più soli.

Negli ultimi vent’anni le donne ammazzate hanno cominciato, finalmente, a essere uno scandalo e ad avere attenzione (nel Novecento non esistevano statistiche sugli omicidi di genere). Nel 2021 in Italia ne sono state uccise 118, 102 delle quali in ambito famigliare e affettivo. Rispetto agli anni precedenti il numero è più o meno stabile, ma in Italia gli omicidi volontari crollano da cinquant’anni: nel 1951 erano stati 2.176, nel 1983 1.110, nel 1991 1.893, nel 2001 1.549, nel 2021 295. Solo il numero di donne ammazzate non cala. Il femminicidio è al riparo della storia e della geografia, del livello di reddito e di istruzione, una violenza inscritta nella natura stessa del maschio o dei rapporti tra uomini e donne, il frutto di una cultura tanto antica da sembrare eterna.

La parità non c’è neppure nel lavoro, neppure in Occidente. Negli ultimi 45 anni il tasso di occupazione femminile

è cresciuto, ma lentamente. Nel 1977 in Italia lavorava il 33,5 per cento delle donne tra i quindici e i sessantaquattro anni (6 milioni e 150 mila donne occupate rispetto a 13 milioni e 361 mila maschi), nel 2015 il 47,2 per cento (9 milioni e 380 mila e 13 milioni e 85 mila maschi), nel 2019 il 50,1 (9 milioni e 872 mila e 13 milioni e 488 mila maschi). Nei ventisette Paesi dell’Unione – ha calcolato il Parlamento europeo nel 2020 – le donne guadagnano il 14 per cento in meno all’ora degli uomini perché impiegate in settori poco pagati, come l’assistenza, le vendite o l’istruzione (ma in Europa anche la paga delle donne manager è del 23 per cento più bassa) e lavorano molte più ore non pagate per curare la casa, gli anziani e i bambini (15 alla settimana in Italia, Croazia, Slovenia, Austria, Grecia e Cipro). Ovunque il numero di figli è inversamente proporzionale al tasso di occupazione, al salario e alle mansioni delle madri.

La catena della maternità e della famiglia, però, negli ultimi cent’anni si è molto allentata: le lotte femministe, il divorzio, l’aborto, i contraccettivi, ma soprattutto la necessità economica di assorbire le donne nel ciclo del lavoro e del consumo hanno fatto calare il tasso di fecondità (nel 1966 in Italia era di 2,66 gli per donna, nel 2020 di 1,24) e sganciato le donne dalla casa in cui erano state rinchiuse e le hanno progressivamente rese indipendenti dagli uomini. Da 503 separazioni in Italia del 1901 si salì a 3.475 nel 1951, 17.091 nel 1975, 66.032 nel 2001 fino alle 97.474 separazioni e agli 85.349 divorzi del 2019. Contemporaneamente è esplosa l’istruzione femminile. Nel 1951 studiavano all’università 60 mila ragazze e 167 mila ragazzi, ma nel 1971 le studentesse erano già 285 mila contro 475 mila maschi e nel 1993 ci fu il sorpasso: 824 mila studentesse e 796 mila studenti. Nell’anno accademico 2020/2021 su 1.793.210 iscritti all’università, 1.009.109 erano donne e solo 784.101 uomini. In soli settant’anni le donne hanno superato gli uomini in termini di cultura e scolarizzazione, e di conseguenza è aumentato il potere delle donne che usano il pensiero e la parola (anche per questo, forse, il femminismo considera il linguaggio uno strumento di liberazione: per cambiare le cose, bisogna rinominare da capo un mondo che per millenni – dai protocolli di intervento medico in caso di infarto alla metratura dei bagni dei cinema – è stato costruito e pensato da e a beneficio dei maschi).

Quella femminile è stata la più grande, e forse unica, rivoluzione dell’ultimo secolo. Svanita la speranza nell’uguaglianza materiale su cui si era basato il socialismo, si è passati alla rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti. Il femminismo, cioè, è stato l’avanguardia di una protesta che si è allargata alle comunità gay e lesbiche, alle persone trans, e a chiunque sia oggetto di discriminazione sessuale o razziale. La parità, però, è una rivoluzione lenta, che ha accelerato durante le guerre quando i maschi erano al fronte, ha arretrato, ha ripreso ad avanzare con il boom quando fu necessario che le donne lavorassero, guadagnassero e spendessero, per esplodere negli anni Settanta con la liberazione sessuale, rallentare di nuovo alla fine del secolo e diventare di massa con il movimento #MeToo e le lotte contro il patriarcato.

È stata una rivoluzione così potente da travolgere anche gli uomini che negli ultimi decenni, per la prima volta in 250 mila anni di storia, hanno cominciato a essere coinvolti nella cura dei figli e della casa, benché ancora in modo incompleto e solo in alcune fasce della società. Per i maschi è stato un salto evolutivo paragonabile a quello compiuto dalle donne, che ha certamente provocato fatica e spaesamento, ma ha anche fatto scoprire di non essere condannati per forza al ruolo del cacciatore e guerriero, perché si può accedere a una sfera emotiva e affettiva fino ad allora proibita. Anche i maschi, insomma, sono vittime del maschilismo. Anche le donne hanno costruito e custodito il patriarcato. La sua fine è una conquista per tutti.

Nel 1973 Natalia Ginzburg pubblicò La condizione femminile, un breve saggio che sembra scritto oggi, non cinquant’anni fa, in risposta alle derive più schematiche e sessiste del femminismo: «Non amo il femminismo» scrive, «condivido però tutto quello che chiedono i movimenti femminili»; «il sentimento essenziale espresso dal femminismo è l’antagonismo fra donna e uomo»; «penso che tutte le lotte sociali debbano essere combattute da uomini e donne insieme». La domanda di Ginzburg è se il femminismo debba essere la rivendicazione di una parte o di tutta l’umanità; se sia una lotta contro gli uomini o a favore degli umani.

L’uguaglianza può essere un traguardo soltanto perché è un presupposto: soltanto perché uomini e donne sono già uguali anche se non godono di uguali diritti. Perché lo diventino davvero occorre che le donne siano liberate dall’obbligo della maternità e della cura esclusiva della prole, un compito che gli uomini fanno fatica ad assumersi, ma anche un potere che le donne, dopo millenni di storia, fanno fatica a concedere fino in fondo. La piena condivisione dipenderà dall’avanzamento delle tecnologie di riproduzione e dal dissolversi della famiglia tradizionale che sganceranno progressivamente il corpo femminile dalla gravidanza e renderanno quello maschile sempre meno necessario alla fecondazione.

Nei suoi racconti di fantascienza Anna Rinonapoli – partigiana, insegnante, nata ad Agordo, Belluno, nel 1924 e morta a La Spezia nel 1986 – previde il disastro climatico, gli “euro-zecchini”, le videochiamate, gli audiolibri e gli algoritmi e i commenti dei lettori come fattori del successo dei libri. Il suo racconto più bello, però – Silenzio su Terra, del 1964 – parla delle donne. Non è una profezia, forse è un presagio. Descrive un mondo ridotto in macerie dalla guerra, «esseri che strisciano fuori mutilati, col ventre rigonfio lungo i fiumi tropicali, mugolii sotto coperte stracciate e fumo nero nel nord, fungo nero nel sud», a cui segue un futuro popolato soltanto da femmine, da cui i vecchi maschi sono stati eliminati e si cominciano ad allevare quelli nuovi.

La notte in cui picchiai mio padre, lui aveva bevuto, ma come al solito l’alcol era sia la causa che l’effetto della sua ostinazione. Ricordo che lo afferrai per i fianchi, lo sollevai sopra la testa e lo lanciai nel corridoio come fosse una cosa, con una forza che non sapevo di avere e che non avrei avuto mai più. Sono convinto che tra le ragioni della sua morte, nel 2004, a sessantatré anni, oltre alle sigarette e all’alcol, ci fu l’incapacità di distinguere tra amore e possesso, e la rabbia di essere debole. Negli ultimi anni cambiò città, si risposò e riuscì a essere felice. A sua moglie, che gli chiedeva se dovesse lasciargli qualcosa da bere prima di andarsene dall’ospedale, sussurrò sorridendo le sue ultime parole: «Un Campari soda. Grazie». Mi manca.

(© 2022 Mondadori Libri S.p.A., Milano – Published by arrangement by The Italian Literary Agency)

