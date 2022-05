In Serie A si decide tutto all’ultima giornata

Come non succedeva da dodici anni, il campionato di Serie A maschile si deciderà all’ultima giornata. Dopo le partite del fine settimana, in cui hanno entrambe vinto, Milan e Inter sono in testa alla classifica divise da appena due punti, 83 contro 81. Solo loro possono vincere lo Scudetto e il Milan è per forza di cose favorito.

La Lega deve ancora confermare date e orari delle partite, ma Milan e Inter dovrebbero giocare l’ultima giornata in contemporanea, più probabilmente domenica con calcio d’inizio alle 15. Il Milan sarà in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l’Inter in casa contro la Sampdoria. Entrambe le avversarie non hanno più obiettivi in campionato.

Oltre ai due punti in più, il Milan ha anche il vantaggio degli scontri diretti, grazie al pareggio e alla vittoria ottenuti tra andata e ritorno le volte in cui ha giocato con l’Inter in campionato. Questo vuol dire che all’ultima giornata avrà due risultati favorevoli su tre. Il Milan vince lo Scudetto se non perde a Reggio Emilia, qualsiasi sia il risultato dell’Inter, che può solo battere la Sampdoria e sperare in una sconfitta del Milan.

Le rispettive avversarie, come detto, non hanno più obiettivi da raggiungere in questa stagione, se non concluderla nel miglior modo possibile. Il Sassuolo è undicesimo e con una vittoria può scalare due posizioni. Ha avuto una stagione altalenante ma è stata anche la squadra contro cui le “grandi” hanno perso più punti: Milan, Inter, Juventus e Lazio sono state tutte battute almeno una volta, in trasferta come in casa.

La Sampdoria, invece, ha avuto molte difficoltà quest’anno, ma è riuscita a rimanere in Serie A e ad evitare la retrocessione, come invece è accaduto ai concittadini del Genoa. È quintultima e al massimo può raggiungere lo Spezia, una posizione sopra.

In attesa che la Lega confermi date e orari delle partite, a Milano c’è un po’ di incertezza su come verrà gestita l’ultima giornata di campionato. Inizialmente sembrava che le due squadre dovessero giocare in contemporanea sabato, ma un grosso concerto previsto la sera stessa in piazza Duomo non ha lasciato altra scelta che posticiparle a domenica.

Per questioni di ordine pubblico, dovrebbero essere esclusi gli orari serali, perché i festeggiamenti inizierebbero troppo tardi. Si dovrebbe quindi giocare nel primo pomeriggio, ma anche in questo caso ci sono delle preoccupazioni. Se il Milan dovesse vincere, i festeggiamenti in tutta la città dei suoi tifosi potrebbero coincidere con il ritorno da San Siro dei tifosi dell’Inter, che allo stadio dovrebbero essere oltre 70mila.

In caso di vittoria il Milan dovrebbe essere premiato a Reggio Emilia, ma si parla anche di un ritorno della squadra a San Siro verso sera, che però dovrebbe prima liberarsi dei tifosi dell’Inter e cambiare “aspetto” come solitamente succede nell’alternanza tra le partite delle due squadre, che lo personalizzano di volta in volta.

