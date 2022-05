L’Ungheria fa ostruzionismo

L’Unione Europea sta faticando a trovare una linea comune sulle nuove sanzioni da imporre alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, che comprendono l’interruzione delle importazioni di petrolio russo. Le difficoltà sono in buona parte dovute all’opposizione del primo ministro ungherese Viktor Orbán, da poco rieletto e contrario al provvedimento, per via della forte dipendenza dell’Ungheria dalle forniture russe e per una certa vicinanza con il governo russo. Le sanzioni devono essere approvate all’unanimità dai governi dell’Unione Europea ed è necessario il voto favorevole di Orbán, che sta quindi cercando di sfruttare la propria posizione per mostrarsi rilevante nel dibattito politico europeo.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte russa, Orbán ha mostrato di avere un approccio piuttosto cauto nei confronti della Russia. Se da un lato il suo governo di destra e populista ha sostenuto le sanzioni decise dall’Unione Europea, dall’altro si è rifiutato di inviare armi all’esercito ucraino e ha visto con favore la circolazione di tesi e idee a sostegno della Russia nel dibattito pubblico interno.

L’approccio a tratti ambiguo ha complicato le già difficili relazioni dell’Ungheria con buona parte degli altri paesi europei, deteriorando i rapporti con alcuni dei propri alleati all’interno dell’Unione, come la Polonia. In seguito all’annuncio delle nuove sanzioni da parte della Commissione europea, Orbán aveva commentato sostenendo che una messa al bando del petrolio russo sarebbe come una «bomba atomica» per l’economia dell’Ungheria, e aveva chiesto tempi più lunghi per l’interruzione delle esportazioni rispetto a quelli annunciati in ambito europeo.

L’Ungheria ha una forte dipendenza dal petrolio russo, ma secondo vari osservatori potrebbe farne a meno in breve tempo, passando ad altri fornitori e potenziando nel frattempo il passaggio ad altre fonti energetiche, possibilmente più pulite e sostenibili.

Il piano della Commissione europea prevede che entro sei mesi i paesi europei interrompano le importazioni del petrolio greggio dalla Russia, e che entro un anno facciano altrettanto per quello raffinato. Nel corso delle trattative, Ungheria e Slovacchia hanno rimediato la possibilità di rinviare alla fine del 2024 la messa al bando, mentre la Repubblica Ceca potrebbe avere tempo fino alla metà del 2024.

La mediazione non è però ritenuta sufficiente da Orbán, che chiede almeno cinque anni per rinunciare al petrolio russo e nuovi fondi da parte dell’Unione Europa per finanziare il passaggio ad altre fonti energetiche. Lunedì, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha raggiunto la capitale ungherese Budapest per confrontarsi direttamente con Orbán, nel tentativo di sbloccare la situazione.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.

We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022