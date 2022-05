Chi c’è al Concerto del primo maggio 2022

Il concerto del primo maggio è di nuovo in piazza San Giovanni a Roma quest’anno, con il pubblico, dopo i due anni in cui a causa della pandemia era stato fatto in modo diverso. Il cosiddetto “Concertone” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai sindacati CGIL, CISL e UIL ed è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3, a partire dalle 15.30 e fino a mezzanotte, con una interruzione dalle 19 alle 20. La presentatrice della giornata sarà di nuovo Ambra Angiolini – è alla quinta presentazione consecutiva – e gli ospiti saranno il divulgatore Barbascura X, l’attore Claudio Santamaria, i giornalisti Francesca Barra, Giovanna Botteri e Riccardo Iacona, gli autori Marco Paolini e Stefano Massini, e il comico Valerio Lundini.

Cantanti e gruppi che si esibiranno al concerto del primo maggio – qui in ordine alfabetico – sono:

Ariete,

BigMama,

Bresh,

Carmen Consoli,

Cisco con la Bandabardò,

Claver Gold,

Clementino,

Coez,

Coma_Cose,

Deddy e Caffelatte,

Extraliscio con Luca Barbarossa,

Fasma,

Hu,

La Rappresentante di Lista,

Luchè,

Mace con Colapesce, Gemitaiz e Thiele,

Angelica Mango,

Mecna,

Marco Mengoni,

Mobrici,

Fabrizio Moro,

Mr. Rain,

l’Orchestraccia,

Tommaso Paradiso,

Willie Peyote,

Max Pezzali,

gli Psicologi,

Rancore,

Gero Riggio,

Rkomi,

i Rovere,

Enrico Ruggeri,

Mara Sattei,

Sinkro,

Ornella Vanoni,

Venerus,

le Vibrazioni.

Ci sarà anche il cast del musical Notre Dame de Paris e come ospiti internazionali i Go_A, il gruppo ucraino che l’anno scorso aveva partecipato all’Eurovision Song Contest.

– Leggi anche: Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratori