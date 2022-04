Le nuove regole europee contro la diffusione di contenuti illegali online

Nella notte tra venerdì e sabato le istituzioni politiche dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sul Digital Services Act (DSA), un disegno di legge per dare più responsabilità alle grandi aziende tecnologiche sui contenuti che ospitano. In particolare il DSA prevede misure contro la disinformazione e i contenuti illegali o che potrebbero risultare nocivi. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo ha definito un accordo “storico” e ha detto che ora «nell’Unione Europea quello che è illegale offline sarà effettivamente illegale anche online».

Today’s agreement on #DSA is historic.



Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.



A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022