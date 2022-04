La Russia ha dato un ultimatum ai soldati ucraini a Mariupol

In attesa che – come molti si aspettano – la Russia intensifichi le sue operazioni militari nell’est dell’Ucraina, gli sviluppi più rilevanti della guerra sono ancora legati alla città di Mariupol. Prima dell’invasione russa aveva una popolazione di 400.000 persone, oggi è per lo più distrutta, restano poche decine di migliaia di persone ed è stata conquistata quasi del tutto dall’esercito russo. Rimangono ancora alcuni soldati ucraini nella zona portuale dell’acciaieria Azovstal: non si sa con esattezza quanti siano, stanno resistendo da giorni con poco cibo e con poche munizioni e molti di loro sono feriti. Ci si aspetta che la Russia riesca a prendere del tutto la città, che sarebbe la più grande conquistata dall’inizio della guerra.