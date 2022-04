La Russia si prepara per conquistare tutto il Donbass

Come ci si aspettava, nelle ultime ore l’esercito russo si è riorganizzato per lanciare un’estesa offensiva nella regione del Donbass, cercando di allargare il proprio controllo oltre le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, includendo la città assediata di Mariupol e altri centri urbani, come Sloviansk, e poi in successione Rubizhne, Severodonetsk e Horlivka. Il suo obiettivo militare è riuscire a collegare direttamente le forze separatiste nel Donbass alle truppe poco più a nord, rompendo quindi la linea di difesa ucraina che resiste da settimane. Il timore di bombardamenti sempre più intensi, e probabilmente anche i racconti delle estese violenze compiute dai soldati russi nelle città del nord dell’Ucraina (come Bucha), hanno spinto la vice prima ministra Iryna Vereshchuk a esortare i civili a lasciare l’est del paese il prima possibile.

Oggi potrebbero inoltre essere approvate nuove sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, dopo che misure simili erano state adottate mercoledì dagli Stati Uniti. I dettagli di queste sanzioni non sono ancora chiari, e probabilmente ci sono parecchie divisioni tra paesi europei. Le misure dovrebbero infatti riguardare per la prima volta le esportazioni di fonti di energia russa, un settore che finora non era stato toccato: si parla di bloccare l’acquisto del carbone russo, senza coinvolgere gas e petrolio.