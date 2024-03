In Russia è stata pubblicata l’intercettazione di una riunione di ufficiali tedeschi

Venerdì la tv di stato russa RT, che trasmette propaganda per il regime di Vladimir Putin, ha pubblicato sui social una registrazione audio di 38 minuti in cui si sentono le conversazioni di alcuni funzionari dell’esercito tedesco durante una riunione sulle operazioni di sostegno all’Ucraina. Nello specifico, nell’intercettazione si sentono gli ufficiali parlare di missili tedeschi a lungo raggio Taurus e di come la Germania potrebbe fornirli all’Ucraina: tra le altre cose viene citato il ponte di Crimea (detto anche ponte di Kerch) che collega la penisola di Crimea alla Russia ed è da mesi un obiettivo militare ucraino.

Il ministero della Difesa tedesco ha detto all’agenzia di stampa AFP che si ritiene che la registrazione venga da un’intercettazione, ma che non è ancora chiaro se l’audio sia stato modificato prima della pubblicazione. Secondo Margarita Simonyan, direttrice di RT, che per prima ha diffuso l’intercettazione sui social, l’audio sarebbe una prova del fatto che la Germania starebbe organizzando un attacco contro la Crimea.

Sabato il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito la questione «molto seria» e ha detto che il governo è impegnato ad approfondirla «molto attentamente, molto intensamente e molto velocemente».

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha chiesto alla Germania spiegazioni e ha detto che un tentativo di evitare di rispondere verrà interpretato come un’ammissione di colpa. In Germania il dibattito sull’invio di armi all’Ucraina si è intensificato negli ultimi tempi: il governo ucraino aveva chiesto l’invio di missili Taurus, che hanno una gittata di 500 chilometri, ma Scholz si era rifiutato di farlo.

