Nessuno si fida di quello che dice la Russia

Martedì pomeriggio il vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha detto che la Russia vuole ridurre «drasticamente» le attività militari nelle zone di Kiev e di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Le affermazioni di Fomin sono state accolte con molto scetticismo sia dagli analisti, che hanno osservato come in quelle zone l’esercito russo sia in difficoltà e stia già perdendo terreno, sia dai leader ucraini e occidentali: il presidente statunitense Joe Biden ha detto che aspetterà di «vedere quali saranno le azioni concrete», mentre il segretario di Stato Antony Blinken ha detto che gli spostamenti di truppe russe che sono stati osservati sono un «riposizionamento, non un ritiro».

Anche il presidente ucraino Volodymy Zelensky si è detto poco fiducioso: «Gli ucraini non sono ingenui. Hanno imparato la lezione in questi 34 giorni di invasione e in otto anni di guerra nel Donbass: possiamo fidarci solo di un risultato concreto». Stamattina, nonostante nei negoziati di ieri sembrava potesse esserci stato qualche piccolo passo in avanti, le forze russe hanno bombardato la città di Lysychansk, nella regione di Luhansk.