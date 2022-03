Oggi iniziano i negoziati a Istanbul

Le autorità russe e turche hanno detto che oggi si terrà il primo incontro di una nuova fase di negoziati tra Russia e Ucraina, i primi dal vivo dopo oltre due settimane in cui le parti si erano parlate in videoconferenza. Stavolta si terranno a Istanbul, in Turchia, un paese membro della NATO che è in buoni rapporti sia con l’Ucraina che con la Russia, e che ha cercato di mantenere una posizione intermedia in queste settimane di guerra. Al momento non ci si aspettano grandi progressi.

Ieri si è saputo che l’oligarca russo Roman Abramovich e un gruppo di negoziatori ebbero sintomi compatibili con un avvelenamento all’inizio di marzo, dopo che avevano partecipato a un incontro dei negoziati, ma la storia ha contorni ancora poco chiari.

Le aspettative sono basse nonostante nel weekend il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia aperto a un compromesso sul Donbass, e si sia detto disponibile a trattare sulla neutralità ucraina. Nel frattempo i combattimenti e gli attacchi stanno comunque continuando, a Mariupol, dove l’assedio va avanti da un mese, a Izyum, a Kharkiv, a Chernihiv e a Irpin, città vicina a Kiev che le forze ucraine sostengono di aver riconquistato.