L’Italia ha vinto contro il Galles nel torneo Sei Nazioni di rugby

La Nazionale maschile di rugby ha vinto contro il Galles nell’ultima giornata del torneo Sei Nazioni. Grazie alla vittoria ottenuta al Millennium Stadium di Cardiff, l’Italia allenata da Kieran Crowley è riuscita a interrompere la serie di 36 sconfitte consecutive che durava dal 2015.

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo con il punteggio di 12 a 7, l’Italia ha subìto la rimonta del Galles che è riuscito ad andare in meta con Watkins e Lake. Nel finale del secondo tempo è arrivata la meta di Edoardo Padovani su assist di Ange Capuozzo. Grazie alla successiva trasformazione su calcio di Paolo Garbisi, l’Italia è passata in vantaggio mantenendolo fino alla fine della partita.