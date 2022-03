Con la vittoria ottenuta contro l’Inghilterra nell’ultima giornata del torneo, la Francia ha vinto il Sei Nazioni di rugby facendo il “grande slam”, cioè vincendo tutte le partite. È il ventiseiesimo Sei Nazioni nella storia della nazionale francese e il decimo grande slam, che arriva a un anno e mezzo dalla Coppa del Mondo che proprio la Francia ospiterà in casa nel 2023.

Al secondo posto si è classificata l’Irlanda, che in questa edizione ha perso soltanto contro la Francia. L’Inghilterra, battuta 25-13 a Parigi, è arrivata terza, seguita da Scozia e Galles. L’Italia ha concluso all’ultimo posto per il settimo anno di fila, ma grazie all’inattesa vittoria ottenuta sabato a Cardiff ha evitato il “cappotto” — come non succedeva dal 2015 — e soprattutto ridato entusiasmo ai giocatori e all’ambiente in vista dei prossimi impegni.