La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera. È la sua terza vittoria in carriera in quella che è la sua specialità, dopo quelle del 2018 e dello scorso anno. La Coppa del Mondo si vince in base ai punti ottenuti in tutte le discese libere della stagione: Goggia ha avuto la certezza matematica della vittoria dopo che nella prova di oggi a Courchevel/Méribel, in Francia, la sua principale avversaria, la svizzera Corinne Suter, aveva ottenuto un tempo che non le avrebbe permesso di colmare i 75 punti di distanza.

Goggia, che ha 29 anni, proprio in Coppa del Mondo lo scorso 23 gennaio aveva subito un grave infortunio (distorsione del ginocchio sinistro, lesione parziale del legamento crociato e piccola frattura del perone). Dopo aver recuperato in tempi molto rapidi aveva partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino, dove aveva vinto la medaglia d’argento nella prova di discesa libera.