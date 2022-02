Sofia Goggia ha vinto l’argento nella discesa libera ai Giochi di Pechino

Sofia Goggia ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Pechino. Ci è riuscita nonostante il serio infortunio subito lo scorso 23 gennaio in Coppa del Mondo (distorsione del ginocchio sinistro, lesione parziale del legamento crociato, piccola frattura del perone), per cui aveva rinunciato ad essere la portabandiera italiana nella cerimonia inaugurale. Era tornata a sciare appena due settimane fa e aveva dovuto rinunciare anche al supergigante di venerdì scorso per non rischiare di saltare la discesa, specialità di cui era campionessa olimpica.

Nella stessa prova, la ventiquattrenne Nadia Delago, mai andata a podio finora in Coppa del Mondo, è riuscita a vincere la medaglia di bronzo. L’oro è andato invece alla Svizzera Corinne Sutter, campionessa del mondo nel 2021 e ora nuova campionessa olimpica di specialità. Al quinto posto si è classificata un’altra italiana, Elena Curtoni. Nicol Delago, sorella di Nadia, è arrivata undicesima.

Ora le medaglie vinte dall’Italia ai Giochi di Pechino sono tredici (2 ori, 6 argenti, 5 bronzi), tre in più di quelle ottenute quattro anni fa in Corea del Sud. Nel medagliere complessivo, l’Italia è al settimo posto.