I bombardamenti russi continuano

Nel corso del fine settimana l’attacco russo contro l’Ucraina si è spostato anche sulle città più occidentali del paese: ci sono stati bombardamenti a Leopoli, a Lutsk e a Ivano-Frankivsk, e un bombardamento in particolare ha colpito una base militare ucraina non lontano dal confine con la Polonia, provocando la reazione delle forze NATO. I bombardamenti sono poi proseguiti nella notte di domenica e nella mattinata di lunedì.

Per oggi sono previsti anche nuovi incontri diplomatici, soprattutto un ulteriore giro di colloqui tra la delegazione russa e ucraina, che finora però non hanno portato a risultati: questa volta, le due delegazioni si sentiranno tramite collegamento video. Oggi inoltre Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, incontrerà a Roma Yang Jiechi, il capo della commissione Affari esteri del Partito comunista cinese, cioè uno dei più importanti diplomatici cinesi. È l’incontro di più alto livello tra un rappresentante americano e uno cinese dall’inizio dell’invasione.