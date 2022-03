In Corea del Sud si vota per eleggere il nuovo presidente

Oggi, mercoledì 9 marzo, in Corea del Sud ci sono state le votazioni per scegliere il ventesimo presidente della Repubblica, che sostituirà l’attuale presidente Moon Jae-in, in carica dal 2017. Alla chiusura dei seggi, l’esito delle elezioni è ancora estremamente incerto: secondo i sondaggi delle ultime settimane, i candidati favoriti tra i 12 che si sono presentati sono Lee Jae-myung, del partito di centrosinistra del presidente uscente, e Yoon Suk-yeol, del Partito del Potere Popolare, di opposizione e conservatore.

Sia Lee che Yoon non sembrano comunque avere grandi consensi popolari.

I seggi per le elezioni presidenziali in Corea del Sud hanno aperto alle 6 del mattino e sono stati chiusi alle 18, le 10 ora italiana. Hanno avuto diritto di voto 44 milioni di persone tra i circa 52 milioni di abitanti del paese, e più di 16 milioni di voti erano già stati raccolti durante il voto anticipato della settimana scorsa. La commissione elettorale nazionale ha detto che a circa 7 ore dall’apertura dei seggi l’affluenza al voto aveva superato il 60 per cento degli aventi diritto e si stima che complessivamente supererà l’80 per cento, diventando l’elezione presidenziale con la maggior affluenza di sempre in Corea del Sud.

Come ha scritto il giornale sudcoreano in inglese Korea Times, le elezioni di mercoledì sono state ampiamente descritte come le peggiori della storia del paese, nonché quelle in cui gli elettori sceglieranno «il male minore».

Lee, del Partito Democratico, è un attivista per i diritti umani e in passato era stato governatore di Gyeonggi, la più grande provincia della Corea del Sud. Yoon invece è un grande critico della presidenza di Moon ed è stato procuratore generale del paese, contribuendo a far arrestare persone di rilievo in alcuni grossi casi di corruzione, tra cui il capo di Samsung Lee Jae-yong e l’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, deposta con un voto di impeachment nel 2017.

Durante le rispettive campagne elettorali, sia Lee sia Yoon che le loro famiglie sono stati accusati di corruzione, nepotismo e sessismo.

Yoon ha detto che l’ex generale e dittatore sudcoreano Chun Doo-hwan «aveva governato bene, tranne che per il colpo di stato»; nel 2021 sua madre era stata condannata e tre anni e mezzo di carcere per truffa, mentre la moglie, Kim Keon-hee, aveva fatto commenti controversi sulle donne che denunciano abusi sessuali e violenze nell’ambito del movimento #MeToo (dicendo che questi casi succedono «quando gli uomini non pagano»).

Lee, invece, è stato accusato di aver favorito un’azienda edile durante un appalto pubblico per un progetto residenziale e sua moglie, Kim Hye-kyung, è stata accusata di aver usato fondi pubblici per spese private quando lui era governatore di Gyeonggi.

La Costituzione della Corea del Sud prevede che il presidente resti in carica per cinque anni e impedisce la candidatura per un secondo mandato.

Chi sostituirà Moon dovrà affrontare situazioni piuttosto complesse, come l’enorme aumento dei prezzi delle case e una grossa crisi demografica che ha portato alla carenza di forza lavoro nell’agricoltura e nelle piccole imprese, ma anche grandi disuguaglianze salariali, poche possibilità per i giovani e le crescenti discriminazioni nei confronti delle donne e degli stranieri. Uno dei temi più complicati da gestire sarà anche il rapporto con la vicina Corea del Nord, che Moon aveva cercato di risolvere a tutti i costi.

