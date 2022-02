Le previsioni meteo per lunedì 21 febbraio

Domani dovrebbe nevicare in varie parti d’Italia: nell’Appennino emiliano, in Trentino-Alto Adige e nel sud del Piemonte (inizialmente solo al di sopra dei 1.000 metri, poi anche più in basso, almeno nelle zone alpine), ma anche nel sud-est dell’Umbria e in Abruzzo, sopra gli 800-1.000 metri. Per il resto, il cielo sarà nuvoloso, soprattutto al mattino e alla sera, al Nord e al Centro, dove sono attesi possibili temporali. Potrebbe piovere anche in Sardegna e in Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.