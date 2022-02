La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Pechino, in diretta

Con la cerimonia d’apertura allo Stadio Nazionale di Pechino inizieranno ufficialmente i Giochi della 24ª Olimpiade invernale. La cerimonia inizierà quando in Cina saranno le otto di sera e in Italia l’una del pomeriggio. Sarà diretta dal regista cinese Zhang Yimou (tre nomination agli Oscar al miglior film in lingua straniera, per Hero, Ju Dou e Lanterne Rosse) e dovrebbe durare circa due ore.

In Italia la cerimonia verra trasmessa in chiaro dalla Rai, su Rai 2, o in abbonamento sui canali Eurosport, visibili agli abbonati Sky (canali 210 e 211) e Dazn o in streaming tramite le piattaforme online Prime Video, Eurosport Player e Discovery+.

Lo svolgimento non è noto, come da tradizione: si sa solo che parteciperanno 3.000 artisti, il 95 per cento dei quali adolescenti. Zhang diresse anche la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi estive che Pechino ospitò quattordici anni fa. Allora la cerimonia fu pensata per far conoscere al resto del mondo la Cina e la sua storia. Oggi le cose saranno molto diverse, ha detto il Comitato olimpico.

L’Italia sfilerà con una delegazione composta da un centinaio di atleti e accompagnatori, guidata dalla portabandiera Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard che ha sostituito l’infortunata Sofia Goggia, rimasta in Italia per recuperare la condizione fisica in vista delle gare di sci alpino della prossima settimana.

Allo Stadio Nazionale di Pechino non ci saranno diplomatici statunitensi, britannici, australiani, neozelandesi e canadesi perché i loro paesi hanno scelto di boicottare le Olimpiadi in segno di protesta verso le repressioni e i crimini commessi dal governo cinese contro le minoranze nel paese. Non ci sarebbero dovuti essere neanche diplomatici russi, per via delle sanzioni per gli scandali del doping: invece ci saranno, su invito delle autorità cinesi (per l’occasione il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping).

