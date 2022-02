Con tutti i suoi cuori rossi e i suoi gadget pucciosi, San Valentino è una delle ricorrenze commerciali in assoluto più bistrattate da chi mal sopporta le ricorrenze commerciali. Se vi sentite di appartenere a questa categoria è inutile dire che questa lista non fa per voi. Se invece siete tra quelli sempre in cerca di un pretesto per fare (e ricevere) sorprese, siete nel posto giusto: la redazione di Consumismi ha messo insieme 10 regali per chi festeggia San Valentino e, dopo Natale, è un po’ a corto di idee.

Non è mai facile dare dei consigli quando si tratta di fare un regalo alla persona che si ama e probabilmente si conosce meglio di chiunque altro: alcune idee di questa lista sono molto specifiche per un certo tipo di persona, altre possono andar bene per molte. E se niente vi convince e non siete troppo legati all’idea del pacchetto da scartare, una cena in un buon ristorante o un weekend fuori sono due grandi classici sempre validissimi.

Una storia d’amore illustrata

Pelle d’uomo è una graphic novel scritta e illustrata dagli autori francesi Zanzim e Hubert (morto nel 2020, lo stesso anno della pubblicazione) che ha vinto moltissimi premi in Francia. È una specie di fiaba ambientata in Italia nel Rinascimento e racconta di una giovane nobile, Bianca, che appena prima del matrimonio con uno sconosciuto scopre che le donne della sua famiglia possiedono una “pelle d’uomo” che possono indossare per fingersi uomini e muoversi indisturbate nel mondo. Quello che succede dopo non ve lo diciamo, ma per semplificare si può dire che è una storia d’amore diversa da tutte le altre.

Costa 19 euro su IBS e Amazon e 20 euro su Bookdealer e in molte librerie.

Fiori di LEGO

Perché presentarsi con un mazzo di fiori che appassiranno nel giro di pochi giorni quando potete regalare un set floreale di LEGO da assemblare insieme e far durare per sempre? Domanda validissima se la persona che riceverà il regalo è tra quelle che negli ultimi anni hanno scoperto le gioie dei LEGO per adulti, o almeno ne è stata incuriosita: altrimenti, riconsiderate il mazzo di fiori vero (qui c’è un elenco di servizi che li spediscono a domicilio). Tra i set di LEGO, si può scegliere tra rose, girasoli e tulipani (tra i 10 e i 13 euro), oppure puntare direttamente al mazzo di fiori completo (50 euro).

Un timbro da cucina

È un regalo adatto a coppie che guardano Masterchef insieme e in particolare per quello dei due che si diverte a replicare i piatti. In una puntata dell’edizione di quest’anno i concorrenti si sono trovati a dover cucinare varie versioni di pane, tra cui il non uzbeko, la cui caratteristica più distintiva è che viene decorato con un timbro. Si chiama chekish, ma non è molto facile trovarlo con questo nome: se cercate “timbro pane uzbeko” invece ne trovate diversi sia su eBay che su Etsy.

Un sex toy

Dall’1 al 20 febbraio l’azienda svedese Lelo fa sconti tra il 20 e il 25 per cento su alcuni sex toys del suo catalogo. Se pensate che un sex toy potrebbe essere un regalo gradito, ma non avete le idee chiare su cosa state cercando, potete farvi un giro sul sito: Lelo è una delle aziende più famose tra quelle che producono sex toys con un certa cura per il design e ne vende di ogni tipo, da usare in coppia, da soli o in tutti e due i modi. Solitamente sono molto belli da vedere e arrivano in un pacchetto sobrio ed elegante, adatto a un regalo. Non costano poco quindi approfittare degli sconti potrebbe essere una buona idea: a volte invece alcuni modelli di Lelo si trovano su Amazon a prezzi ancora più bassi, quindi vi conviene controllare.

Un altro sex toy che potete prendere in considerazione è il nuovo prodotto dell’azienda Biird, di cui qui avevamo recensito il succhia-clitoride-lampada Obii. Si chiama Evii e non è un succhia-clitoride ma assomiglia molto a Obii per via della morbidezza del silicone di cui è ricoperto, la forma piccola e tondeggiante e le costine sul dorso. Funziona grazie a due motori vibranti che permettono di usarlo in molti modi diversi, in coppia o da sole: è adatto soprattutto a persone curiose che non hanno molta dimestichezza con i sex toys ma sono curiose di provarne uno. È accompagnato da un vassoietto su cui va appoggiato per la ricarica e che può essere usato anche come portagioielli da mettere sul comodino. Costa 79 euro.

Un ritratto di coppia

Su Instagram si trovano moltissimi profili di illustratrici e illustratori che lavorano su piccole commissioni e a cui si può chiedere un preventivo per un disegno ispirato a una fotografia. Per esempio, una volta una redattrice ha commissionato un ritratto da regalare al suo fidanzato a Frelly, che volendo vende anche stampe non personalizzate ma altrettanto belle. Potete dare un’occhiata anche a @giottillustration, Sara Russo, Brush it, Maria Mangiapane e Moony Creations, oppure fare una ricerca su Instagram con l’hashtag #illustrazionipersonalizzate o simili. Vi conviene non aspettare troppo, però, perché sono lavori che richiedono tempo.

Dolci molto dolci

Se la solita scatola di cioccolatini vi sembra banale ma sapete che qualcosa di dolce da mangiare è sempre ben accetto dalla controparte, la redazione del Post consiglia di provare le prelibatezze della pasticceria mediorientale Mourad. La famiglia Mourad ha un laboratorio di pasticceria da più di vent’anni: rifornisce ristoranti, fiere, supermercati, e ha un negozio a Milano. Fanno una combinazione di ricette e specialità di dolci di vari paesi, specialmente Turchia, Siria ed Egitto e molti di questi si possono comprare online.



Un videogioco

It Takes Two è un videogioco che ha il vantaggio di essere molto accessibile a persone che hanno poca dimestichezza con i videogiochi (e magari sono anche un po’ restie ad approcciarsi a questo mondo) e divertente per gli appassionati. In una puntata di Joypad, il podcast del Post dedicato ai videogiochi, se ne parlava così: «molto divertente, adatto a giocarci in coppia, anzi obbligatoriamente cooperativo: non ci si può giocare da soli, bisogna superare i livelli agendo di concerto, ma lo si fa superando una serie di trovate stupefacenti. Il gioco continua a cambiare genere ed è davvero fresco e colorato. Molto molto divertente». Può essere un bel regalo per passare del tempo insieme in modo nuovo, sia che siate il componente della coppia che non sa tenere un joystick in mano, sia che siate quello più esperto. Si può giocare con PlayStation e Xbox: costa 20 euro.

36 Hours. Europe

Gli sconti sui libri della casa editrice Taschen sono finiti, ma se siete disposti a pagarlo a prezzo pieno (37 euro) 36 Hours. Europe continua a essere un bel libro da avere in casa e un regalo azzeccato per San Valentino. È una raccolta di itinerari elaborati dal New York Times (e infatti è in inglese) per chi vuole trascorrere i weekend in posti europei più o meno noti. È un impegno a fare più weekend in giro, adesso che viaggiare sta tornando a essere facile quasi come prima della pandemia e che la voglia di vedere posti nuovi è probabilmente molto maggiore.

Un altro libro dello stesso genere, ma in italiano e solo su mete italiane, è Italia in 52 weekend della casa editrice di guide di viaggio Lonely Planet. Costa 27 euro.

Campeggio per due

Se il vostro impegno in materia di viaggi di coppia è davvero serio, potete cominciare a mettere insieme l’attrezzatura per un letto matrimoniale da campeggio: innanzitutto procurandovi un materassino gonfiabile a doppia piazza (comodissimo, dice una redattrice): pesa, quindi non è adatto per viaggi a piedi o in bici e ha bisogno di una pompa (a piede o elettrica). Poi volendo potete pensare anche a un sacco a pelo per due di quelli che si trasformano in coperta, ma va bene fino a 10 gradi, quindi se andate al freddo meglio continuare ognuno col proprio.

Un libro di fotografie

Se la persona con cui passerete San Valentino ama le fotografie, gli archivi ritrovati e le soffitte impolverate, questa è probabilmente l’idea più romantica della lista, pur non essendolo in senso tradizionale. Il libro si chiama An attic full of trains e ricorda per certi versi la storia della famosissima (ora) fotografa Vivian Maier, il cui talento fotografico è stato scoperto solo qualche anno prima della sua morte perché molti suoi beni (tra cui le sue foto) furono vendute all’asta per pagarle i debiti. An attic full of trains è un progetto della curatrice Carlotta di Lenardo, nata a Udine e ora residente a Londra, che pochi anni prima della morte del nonno, Alberto di Lenardo, ha cominciato a raccogliere le fotografie più belle di un archivio di oltre 8mila pellicole a colori scattate nell’arco del Novecento che lui teneva nascoste in soffitta e che sono, avrete intuito, bellissime. Alberto di Lenardo si è ammalato nel 2018 e non ha mai visto il libro finito, che è uscito nel 2020 edito dalla casa editrice indipendente Mack Books.

Per San Valentino, potete organizzare una visita alla mostra che si terrà dal 5 febbraio all’8 maggio al WeGil di Roma, oppure potete regalare il libro: costa 39 euro.

