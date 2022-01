Ci sono sconti sui libri di Taschen

Da giovedì 27 fino a domenica 30 gennaio alcuni libri della casa editrice tedesca Taschen, nota per i suoi libri di grande formato che lasciano molto spazio a illustrazioni e fotografie, si possono comprare online con sconti che vanno dal 25 al 75 per cento. Per gli appassionati di “coffee table books” – cioè quei libri che oltre a essere belli da leggere e sfogliare sono anche molto adatti ad arredare un tavolino da soggiorno – questa può essere un’occasione di risparmio, visto che i libri di Taschen possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro.

Taschen fa periodicamente questo tipo di campagne promozionali online per vendere volumi che sono stati esposti in negozio e che per questa o altre ragioni hanno piccoli difetti. Per questo, è possibile che siano disponibili poche copie per ciascun titolo e che alcuni vadano esauriti in fretta. Ne abbiamo selezionati alcuni per chi è in cerca di ispirazione.

Per chi colleziona libri di fotografia, tra quelli in sconto ce n’è uno di cui avevamo scritto anche sul Post: s’intitola Midcentury Memories e raccoglie 300 fotografie di perfetti sconosciuti scattate tra gli anni Cinquanta e Settanta, selezionate dall’archivio di The Anonymous Project, che dal 2017 colleziona centinaia di migliaia di diapositive trovate nel mondo. Costa 15 euro anziché 40.

Per chi preferisce fotografie più professionali, ci sono Genesis (30 euro anziché 60) del fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado e Shadows on the Wall (50 euro anziché 100) del fotografo di moda tedesco Peter Lindbergh.

Tra i libri di Taschen pensati per essere consultati spesso oltre che per essere messi in bella vista su un tavolino c’è 36 hours in Europe (20 euro anziché 30), la raccolta aggiornata al 2021 degli articoli usciti nella sezione Viaggi del New York Times con 130 itinerari tra capitali, cittadine e paesaggi europei da vedere in un weekend.

Per esperti e appassionati di architettura e graphic design, nel catalogo di Taschen si trova un po’ di tutto. Tra i libri in sconto in questi giorni ce ne sono per esempio due dedicati alle infografiche: The history of information graphics (30 euro anziché 60) e Information graphics (15 euro anziché 40), entrambi di Sandra Rendgen che è una studiosa di visualizzazione dei dati e storia dell’informazione.

È in sconto anche Masterpieces of Fantasy Art (120 euro anziché 150) una raccolta di opere di arte fantasy, un genere nato negli anni Venti che ha cominciato a farsi riconoscere dal largo pubblico solo negli anni Settanta: per capirci, è quello delle illustrazioni delle carte e dei giochi da tavolo fantasy come Dungeons & Dragons. Il volume è curato da Dian Hanson, che è anche la “sexy book editor” di Taschen e fa parte di una prima edizione di 7500 copie numerate.

Per concludere c’è il cofanetto dei tarocchi di Dalì in sconto a 30 euro anziché 50. Contiene un mazzo di carte illustrate dall’artista e un libro sulla loro lettura dell’esperto Johannes Fiebig. Prima che venisse riproposto da Taschen il mazzo di Dalì era stato venduto solo in edizione limitata nel 1984: inizialmente doveva essere un oggetto di scena per uno dei film su James Bond, ma Dalí e il produttore della saga cinematografica Albert Broccoli non erano riusciti a trovare un accordo.

Taschen pubblica in 32 lingue diverse e spesso il testo di uno stesso libro è in più lingue: chi vuole essere sicuro di avere anche la traduzione in italiano deve controllare nelle specifiche prima di fare l’acquisto.

