La quarantatreesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Joypad ritorna dopo la pausa festiva affrontando subito l’elefante nella stanza: Microsoft che ha cambiato gli equilibri del mercato comprando Activision Blizzard, uno dei più importanti editori di terze parti. Microsoft non è la sola che ha fatto shopping, visto che TakeTwo ha comprato Zynga e quelli di Joypad hanno comprato Windjammers 2 e Pokémon Legends: Arceus, due dei pochi giochi usciti in questo periodo. Prima dei consigli della settimana (Final Fantasy XIV e la sua ultima espansione, Before Your Eyes e Return of the Obra Dinn) si parla anche del Fantacritic, il gioco di Joypad nel quale si devono indovinare i voti dei giochi.

