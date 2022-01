Il principe Andrea sarà processato, infine

Il principe Andrea del Regno Unito potrà essere processato negli Stati Uniti per le accuse di abusi sessuali che gli sono state rivolte da Virginia Giuffre, una delle donne che avevano accusato di abusi anche il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019.

Mercoledì un tribunale di New York ha infatti respinto la richiesta degli avvocati del principe di archiviare la causa civile intentatagli da Giuffre sulla base del patteggiamento che lei aveva raggiunto nel 2009 con Epstein: secondo quell’accordo, Giuffre si era impegnata a non fare causa a nessun’altra persona che potesse essere considerata «una potenziale imputata» negli scandali di abusi in cui era stato coinvolto il finanziere.

Il giudice di New York, Lewis A. Kaplan, ha stabilito che «non si può dire» che il patteggiamento del 2009 riguardasse espressamente il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II e amico di Epstein. In altre parole, ha sostenuto che il patteggiamento non si dovesse applicare nel caso delle accuse di Giuffre verso il principe.

Giuffre aveva denunciato il principe Andrea nell’agosto del 2021 sostenendo di essere stata obbligata ad avere rapporti sessuali con lui quando lei aveva 17 anni. Andrea aveva provato a far cadere le accuse contro di sé sostenendo che lei non potesse fargli causa negli Stati Uniti, perché da qualche anno viveva stabilmente in Australia, ma anche in quell’occasione un giudice aveva respinto la richiesta. Il processo dovrebbe cominciare il prossimo autunno.

