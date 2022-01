Le partite della 21ª giornata di Serie A e dove vederle

La 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si gioca tra domenica 9 e martedì 11 gennaio. È la seconda giornata del girone di ritorno e l’ultima prima delle applicazioni delle nuove limitazioni al pubblico consentito negli stadi: dalla prossima giornata non potranno esserci più di 5.000 spettatori a partita, senza distinzioni per il momento tra gli impianti più grandi e quelli più piccoli. Le tre partite della 21ª giornata in dubbio per i provvedimenti delle Asl locali si giocheranno, dopo i ricorsi al Tar presentati e vinti dalla Lega Serie A, e il rinvio a lunedì e martedì di Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna.

Domenica 9

12.30

Venezia-Milan [Dazn]

14.30

Empoli-Sassuolo [Dazn]

16.30

Napoli-Sampdoria [Dazn]

Udinese-Atalanta [Dazn, Sky]

18.30

Genoa-Spezia [Dazn, Sky]

Roma-Juventus [Dazn]

20.45

Inter-Lazio [Dazn]

Verona-Salernitana [Dazn]

Lunedì 10

17.0

Torino-Fiorentina [Dazn]

Martedì 11

20.45

Cagliari-Bologna [Dazn]

La classifica momentanea della Serie A:



