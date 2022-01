Le nuove restrizioni al pubblico negli stadi di Serie A

Sabato l’assemblea della Lega Serie A ha comunicato la riduzione della capienza degli stadi del campionato a 5.000 spettatori per tutte le partite ufficiali in programma dal 15 gennaio al 5 febbraio. La 21ª giornata di Serie A, che inizia oggi, e la Supercoppa italiana in programma mercoledì sera a Milano tra Inter e Juventus si disputeranno con il 50 per cento della capienza, dopodiché tutti gli stadi, a prescindere dalle loro dimensioni, dovranno osservare il limite delle 5.000 presenze. La Lega ha scritto che la decisione è stata presa in seguito alle richieste del presidente del Consiglio Mario Draghi, e dopo varie polemiche provocate dalla presenza di molti positivi al coronavirus nelle squadre.