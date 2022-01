40 film che arriveranno nel 2022

Per i cinema italiani (che fino ad aprile erano chiusi) il 2021 è andato ancora peggio del 2020, che a sua volta aveva visto i suoi incassi scendere del 70 per cento rispetto agli anni precedenti alla pandemia. A parte qualche eccezione, qualche film che è riuscito ad andare bene nonostante tutto e qualche paese che se l’è cavata meglio di altri, il 2021 è andato tendenzialmente male in molti mercati. Ciononostante, molti dei film che sarebbero dovuti uscire, poi l’hanno fatto: a volte in streaming, a volte nei cinema, altre volte sia nei cinema che in streaming. Con tutti i forse e gli asterischi del caso, questi sono invece alcuni tra i film, ognuno a suo modo, più attesi, interessanti o promettenti del 2022.

Per i film dei primi mesi dell’anno, il mese d’uscita è quello attualmente previsto per l’Italia; altrimenti c’è la data statunitense, prima della quale è comunque improbabile che il film sarà in Italia. Verso la fine della lista ci sono poi alcuni film che si pensa usciranno nel 2022 ma per i quali ancora non c’è una data.

Scream – gennaio

Il quinto della serie, a più di dieci anni dal quarto. La trama è semplice: c’è un nuovo Ghostface in città, e se la prende con un po’ di adolescenti, ma anche con qualche vecchia conoscenza degli appassionati della saga.

Una famiglia vincente – King Richard – gennaio

Il film in cui Will Smith interpreta Richard Williams, l’inflessibile padre delle tenniste Venus e Serena. Ha avuto buone recensioni, è considerato un film molto da Oscar – perlomeno secondo gli standard di qualche anno fa – e Smith è un serissimo candidato a vincere tanti premi come miglior attore.

Spencer – gennaio

Lo ha diretto Pablo Larraín, già regista di Jackie. Quello parlava di Jackie Kennedy, first lady e poi vedova di John F. Kennedy. Questo, con protagonista Kristen Stewart, ha per protagonista Diana Spencer ed è ambientato nel 1991, quando ancora era principessa ma già meditava di non esserlo più.

Ennio – gennaio

Il documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone, morto nel luglio 2020.

Licorice Pizza – febbraio

Diretto da Paul Thomas Anderson e ottimamente recensito, racconta una storia d’amore ambientata negli anni Settanta dalle parti di Hollywood e che come ogni storia ambientata a Hollywood parla quindi anche un po’ di cinema.

Moonfall – febbraio

Lo ha diretto Roland Emmerich, grandissimo esperto di catastrofi cinematografiche: si immagina che la Luna inizi a essere attratta dalla Terra più del dovuto, con comprensibilmente catastrofiche conseguenze, e con un manipolo di eroi che hanno un piano per risolvere la situazione.

Assassinio sul Nilo – febbraio

Il seguito di Assassinio sull’Orient Express, che uscì nel 2017, con Kenneth Branagh alla regia e nei panni dell’investigatore Hercule Poirot. È tratto dal famoso romanzo di Agatha Christie e vista la storia sarà un film con molti personaggi (e molti sospettati).

Uncharted – febbraio

Tratto da una serie di videogiochi, è un film d’avventura alla Indiana Jones che racconta la storia di Nathan Drake (il protagonista dei videogiochi) prima del momento in cui lo si incontra nei videogiochi. Drake è interpretato da Tom Holland.

Belfast – marzo

Per come stanno le cose ora, il film con più possibilità di vincere l’Oscar per il miglior film, diretto da Kenneth Branagh, che è stato girato quasi tutto in bianco e nero e parla della sua infanzia.

The 355 – marzo

Un film di azione e spionaggio con protagoniste Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz e Lupita Nyong’o e Bingbing Fan impegnate a salvare il mondo. Il perché del titolo ha a che fare con la Rivoluzione americana e lo spiega già il trailer.

The Batman – marzo

Un altro, dopo quello interpretato da Ben Affleck. Questa volta il protagonista è Robert Pattinson, e con e contro di lui ci saranno i personaggi interpretati da Zoë Kravitz e Colin Farrell. Ci si aspetta un film cupo, ruvido e quasi gotico, molto legato alle origini fumettistiche del personaggio.

Red – marzo

Il 25° film della Pixar, diretto dalla regista Domee Shi, canadese di origini cinesi. Ha per protagonista una ragazza tredicenne che scopre di aver ereditato dalla madre la tendenza a trasformarsi, quando si agita, in un grande panda rosso.

Downton Abbey: Una nuova era – marzo

Il secondo film tratto dalla serie andata in onda dal 2010 al 2015 che ruota attorno alla famiglia Crawley e ai suoi dipendenti. Questa volta, però, anziché nello Yorkshire inglese la storia sarà ambientata in una villa nel sud della Francia.

The Lost City – marzo

Un film d’azione, romantico e probabilmente anche abbastanza spensierato, con Sandra Bullock e Channing Tatum: lei interpreta una scrittrice di successo, lui un modello, e insieme finiscono in mezzo alla giungla. C’è poi Daniel Radcliffe a fare il cattivo.

Bullet Train – aprile

Film d’azione con Brad Pitt e Sandra Bullock che parla di cinque sicari che si ritrovano tutti sullo stesso treno, ognuno con una missione che riguarda anche gli altri. Il regista è David Leitch, ex stuntman e già regista dell’apprezzato Atomica bionda.

Animali fantastici 3 – I segreti di Silente – aprile

Terzo film della serie che è stata fatta dopo i film con protagonista Harry Potter, ma che è ambientata prima. È sempre tratto da una sceneggiatura di J. K. Rowling e ci sono ancora Eddie Redmayne che interpreta Newt Scamander e Jude Law nei panni di Albus Silente. Johnny Depp, invece, non sarà più Gellert Grindelwald, il cattivo.

The Northman – aprile

Il terzo film di Robert Eggers, dopo gli horror The Witch e The Lighthouse. È ambientato nell’Islanda del Decimo secolo e ha per protagonista la figura della mitologia vichinga Amleto (a cui si ispirò la tragedia shakespeariana). Ci sono tra gli altri Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe e Björk.

Doctor Strange nel Multiverso della follia – maggio

Il seguito di Doctor Strange, uscito nel 2016, ma più che altro il 28° film dell’Universo Cinematografico Marvel, che ruota attorno ai complicatissimi scombussolamenti spaziotemporali del Multiverso, di cui sa di più chi ha visto Spider-Man: No Way Home e le serie Loki e WandaVision. Lui, Strange, è sempre Benedict Cumberbatch.

Top Gun: Maverick – maggio

Il sequel di quello del 1986, che sarebbe dovuto arrivare nel 2021 ma era stato rinviato a causa della pandemia. C’è sempre Tom Cruise e c’è ancora Val Kilmer. Ma visto che gli anni comunque passano anche per Maverick e Iceman, il nuovo arrivato è Rooster, il figlio di Nick “Goose” Bradshaw che è interpretato da Miles Teller.

Jurassic World: Il dominio – giugno

Quinto “Jurassic” dopo il Jurassic Park del 1993, diretto da Steven Spielberg, e terzo “Jurassic World”, dal nome con cui sono noti i film più recenti. Della trama non si conosce ancora granché, ma si sa che torneranno a recitarci Sam Neill e Laura Dern, protagonisti del primo film. Qualche mese fa, ne è stato diffuso un prologo.

Elvis – giugno

Il film di Baz Luhrman su Elvis Presley, con Austin Butler che fa Elvis Presley e con Tom Hanks che fa il Colonnello Tom Parker, il suo manager. Arriva quasi dieci anni dopo Il grande Gatsby.

The Unbearable Weight Of A Massive Talent – giugno

In questo film c’è Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage che è in crisi e accetta un milione di euro per partecipare alla festa, in Spagna, di un narcotrafficante milionario, e che però viene poi reclutato dalla CIA. Potrebbe essere sorprendentemente intrigante e originale, o magari invece no.

Lightyear – giugno

Un film d’animazione sulla storia del personaggio Buzz Lightyear, il giocattolo astronauta coprotagonista dei film di Toy Story. A quanto si intuisce dal trailer sarà una storia di azione e avventura, che seguirà il personaggio nei suoi viaggi spaziali. Per ora non è noto se e come risolverà quel fatto non indifferente che Buzz Lightyear sembrava essere un giocattolo che si credeva un astronauta, non un vero astronauta.

No – luglio

Il terzo film di Jordan Peele, dopo il molto apprezzato Get Out e il non granché apprezzato Noi. Ancora si sa poco o nulla della trama, ma anche sapendone – visto il tipo di horror che fa Peele – sarebbe meglio non dirne comunque niente.

Mission: Impossible 7 – settembre

Il settimo, in parte girato in Italia, sempre con Tom Cruise protagonista. Così come Top Gun: Maverick è pronto da mesi, in attesa del momento buono per andare nei cinema. Intanto, comunque, stanno già girando l’ottavo.

Don’t Worry Darling – settembre

Il secondo film della 37enne Olivia Wilde, già parecchio apprezzata per La rivincita delle sfigate. Sarà un thriller psicologico ambientato negli anni Cinquanta, con al centro una coppia apparentemente perfetta che in realtà non lo è per niente. È peraltro il film sul cui set ha conosciuto Harry Styles, suo attuale compagno.

Spider-Man: Across the SpiderVerse: Part 1 – ottobre

Un film d’animazione, seguito di Spider-Man – Un nuovo universo, che nel 2019 vinse l’Oscar per il miglior film d’animazione. Anche qui, c’è di mezzo il multiverso.

The Fabelmans – novembre

Il nuovo film di Steven Spielberg, presentato come una storia semi-autobiografica della sua infanzia.

Black Panther: Wakanda Forever – novembre

Terzo film dell’anno e trentesimo di sempre dell’Universo Cinematografico Marvel (in mezzo, tra questo e Doctor Strange nel Multiverso della follia ci sarà anche un quarto film dedicato a Thor), in cui non ci sarà ovviamente Chadwick Boseman, che interpretava il protagonista del primo film ed è morto nel 2020. Il regista è ancora Ryan Coogler, molto apprezzato per come diresse un film che ebbe un grande impatto.

The Killer

Un thriller diretto da David Fincher e scritto da Andrew Kevin Walker, sceneggiatore di Seven. Si sa poco, solo che ci recitano Tilda Swinton e Michael Fassbender e che parla di un assassino in crisi.

Babylon – dicembre

Dopo La La Land – grande successo e sei Oscar vinti – Damien Chazelle aveva fatto First Man, apprezzato da molti critici ma dagli incassi piuttosto bassi. Questo suo nuovo film è ambientato negli anni Venti del Novecento, parla del passaggio dal cinema muto a quello sonoro e ci recitano Brad Pitt e Margot Robbie.

Avatar 2 – ?

Per molti film con una data di uscita certa, almeno negli Stati Uniti e quantomeno per ora, ce ne sono altri che si pensa possano uscire quest’anno, ma per i quali ancora non si sa nulla di certo. Il primo di questa parte finale di lista è il seguito di Avatar, che uscì nel 2009 e fu uno dei film di maggior successo economico della storia del cinema. Se ne parla da anni, ma ancora se ne sa pochissimo, se non che sarà il primo di una serie di sequel e che sarà ancora diretto da James Cameron.

Killers of the Flower Moon – ?

Un western atipico, per molti versi anche un thriller, diretto da Martin Scorsese e con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, per la prima volta insieme in un film di Scorsese. È tratto da un libro scritto nel 2017 dal giornalista del New Yorker David Grann e ambientato nell’Oklahoma degli anni Venti: parla di un gruppo di nativi americani che scoprirono di avere del petrolio nelle loro terre, diventarono ricchi e furono poi uccisi uno a uno.

Knives Out 2

Il primo, con una storia scritta appositamente per il film, piacque molto e andò benissimo. E quindi ecco il secondo, sempre con Daniel Craig a interpretare il detective privato Benoit Blanc e con Rian Johnson come sceneggiatore e regista. I diritti per questo e un altro film ancora li ha presi Netflix, che ha speso tanto e ci punta molto.

Le otto montagne – ?

Una coproduzione italo-franco-belga, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi a interpretare Pietro e Bruno nel film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti.

Siccità – ?

Il nuovo film di Paolo Virzì, ambientato in una Roma in cui non piove da tre anni, con Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi.

Bones & All – ?

Il nuovo film di Luca Guadagnino, di nuovo con Timothée Chalamet, che dopo Chiamami con il tuo nome ha avuto un calendario di film molto ricco. Si sa che avrà un’ambientazione americana, ma non molto altro.

Official Competition – ?

Già presentato alla Mostra di Venezia, è uno di quei film sui film, una commedia – ma non solo – con Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Due Pinocchio – ?

Uno diretto da Robert Zemeckis, con Tom Hanks a fare Geppetto. Un altro, d’animazione e descritto come più cupo, diretto da Guillermo del Toro.