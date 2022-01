Un Capodanno quasi normale

Le foto del Capodanno di quest’anno sono tornate a essere più simili a quelle di prima che iniziasse la pandemia da coronavirus: si vedono mascherine, ma in gran parte del mondo sotto i cieli illuminati da fuochi d’artificio c’erano molte persone vicine. Ha fatto eccezione il Capodanno di Xi’an, la città cinese dove attualmente è in vigore un rigido lockdown come quelli del 2020. E a Berlino il tradizionale spettacolo televisivo sotto la Porta di Brandeburgo si è svolto senza pubblico. Complessivamente però prevalgono le luci, i baci e gli abbracci più tradizionali (o addirittura le proposte di matrimonio). Le stagioni e le temperature sono ovviamente assai diverse – nelle foto dell’emisfero sud si vedono magliette a maniche corte – ma l’umore è lo stesso più o meno dappertutto.

– Leggi anche: Perché la notte di Capodanno è “San Silvestro”