Come funziona ora la quarantena per chi è stato a contatto con un positivo

Da oggi, venerdì 31 dicembre, entrano in vigore le nuove regole sulla quarantena decise dal governo con un decreto approvato nei giorni scorsi e pubblicato giovedì sera sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto introduce alcune modifiche a ciò che devono devono fare le persone che hanno avuto contatti stretti con persone positive al coronavirus: in breve, se si è vaccinati con il richiamo o se si è ricevuta la seconda dose da meno di quattro mesi non si dovrà più fare la quarantena ma solo una forma di “autosorveglianza”, in cui ci si potrà muovere liberamente a patto di indossare sempre una mascherina FFP2. Per tutti gli altri le regole rimangono uguali a prima.

Contatti stretti di una persona positiva, vaccinati con il richiamo oppure con il primo ciclo da meno di 4 mesi

Il governo ha deciso che non sarà più prevista la quarantena per le persone che hanno avuto contatti stretti con un positivo al coronavirus e hanno già ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cioè la seconda dose per Johnson & Johnson o la terza per tutti gli altri vaccini), oppure che hanno completato il primo ciclo (e quindi la prima dose di J&J o le prime due degli altri) da meno di 120 giorni, cioè quattro mesi.

È però introdotta una forma di “autosorveglianza” di dieci giorni dal momento dell’ultimo contatto con la persona positivo. Durante questo periodo si è obbligati a indossare una mascherina FFP2 quando si hanno contatti con altre persone, e si devono monitorare le proprie condizioni di salute. Se compaiono sintomi riconducibili alla COVID-19 si deve fare un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Anche se è negativo, se i sintomi persistono si deve fare un altro test (e ottenere risultato negativo) al quinto giorno dal contatto.

Anche se si rimane asintomatici, per uscire dall’autosorveglianza – e quindi al decimo giorno – è necessario fare un tampone rapido antigenico o un molecolare con risultato negativo, in farmacia, presso un centro riconosciuto oppure attraverso il servizio sanitario pubblico attraverso l’ASL.

Contatti stretti di una persona positiva, vaccinati con il primo ciclo da oltre 4 mesi

Nonostante i media abbiano riportato il contrario basandosi sulle bozze circolate nei giorni scorsi, il decreto non introduce cambiamenti per chi ha fatto il primo ciclo del vaccino (la prima dose di J&J o le prime due degli altri vaccini) da oltre 120 giorni, quattro mesi. Continua a essere prevista una quarantena di 7 giorni, dopo i quali occorre risultare negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Contatti stretti di una persona positiva, guariti da meno di quattro mesi

La quarantena per i contatti stretti è eliminata in generale per chi ha il “Green Pass rafforzato” da meno di 4 mesi, e quindi anche da chi è guarito dalla COVID-19 entro 120 giorni. Anche in questo caso è obbligatoria la mascherina FFP2, l’autosorveglianza e il tampone negativo all’eventuale comparsa di sintomi, e di nuovo dopo cinque giorni. Anche in questo caso per uscire dal regime di autosorveglianza occorre un tampone negativo al decimo giorno.

Contatti stretti di una persona positiva, non vaccinati o vaccinati con il primo ciclo da meno di 14 giorni

Le regole rimangono uguali a prima: c’è la quarantena di 10 giorni, dopo i quali si deve fare un test rapido o molecolare negativo. In alternativa, si può uscire dalla quarantena dopo 14 giorni senza tampone, a patto di non avere avuto sintomi.

Che differenza c’è tra autosorveglianza e quarantena?

La quarantena prevede una «restrizione dei movimenti», cioè in sostanza di rimanere a casa propria senza incontrare altre persone, per «monitorare l’eventuale comparsa di sintomi». L’autosorveglianza invece non prevede restrizioni dei movimenti: si può quindi circolare liberamente, a patto di indossare sempre una mascherina FFP2.



L’isolamento è un’altra cosa, ed è quello che riguarda le persone positive.

Cos’è un contatto stretto?

È importante capire il concetto di contatto stretto, a cui si applicano le regole fissate dal decreto: significa una interazione prolungata – per esempio quella di due persone che vivono insieme – oppure breve ma significativa, come una conversazione di almeno un quarto d’ora senza mascherina, oppure un’interazione che abbia previsto una stretta di mano. Qui c’è un elenco di tutte le situazioni che secondo il ministero causano un contatto stretto.

Oltre ai contatti stretti, il ministero della Salute ha introdotto da alcuni mesi anche la categoria dei “contatto a basso rischio”, che comprende per esempio chi ha avuto una conversazione inferiore ai 15 minuti con una persona risultata positiva, o si è trovato nella stessa stanza con lei o lui per pochi minuti. In questa categoria sono inclusi anche i passeggeri di un volo in cui è risultato poi presente un passeggero positivo, con l’eccezione di quelli seduti «entro due posti in qualsiasi direzione», dei suoi compagni di viaggio e del personale. Al momento le norme non prevedono nessun comportamento particolare per chi è un “contatto a basso rischio”, né test né quarantene, se si è asintomatici.

– Leggi anche: Come interpretare i dati sui contagi