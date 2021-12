Per rientrare in Italia dai paesi dell’Unione Europea sarà necessario un test COVID-19 negativo

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che introduce l’obbligo di presentare un test COVID-19 negativo (antigenico o molecolare) per tutte le persone in partenza dai paesi dell’Unione Europea verso l’Italia. Oltre al test negativo, per i non vaccinati è poi previsto un periodo di quarantena di 5 giorni una volta arrivati a destinazione. L’ordinanza entrerà in vigore il 16 dicembre e scadrà il prossimo 31 gennaio 2022.

I viaggiatori potranno presentare l’esito negativo di un test antigenico svolto nelle 24 ore prima della partenza, oppure l’esito negativo di un test molecolare svolto nelle 72 ore precedenti. Ai controlli dovrà essere inoltre mostrata una certificazione vaccinale, come il Green Pass, e il Passenger Locator Form digitale (dPLF) europeo.

La regola è simile a quella applicata finora per molti paesi extraeuropei, e riguarda gli arrivi da: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

La decisione è stata assunta dopo una valutazione sul peggioramento dell’epidemia in Italia e per provare a ridurre la circolazione della variante omicron del coronavirus, comunque ormai sensibilmente diffusa tra la popolazione in molti paesi europei.