La grande devastazione provocata dai tornado in Kentucky

Il Kentucky è l’area più colpita dalla insolita serie di tornado che tra venerdì e sabato ha attraversato sei stati del Midwest e del sud-est degli Stati Uniti, provocando devastazione e decine di morti. Soltanto in Kentucky i morti accertati sono almeno 80, e secondo quanto detto dal governatore dello stato, Andy Beshear, è probabile che il bilancio finale sarà ancora più grave. Decine di migliaia di persone sono senza elettricità e le squadre di operatori di soccorso sono al lavoro per cercare i dispersi.

Beshear ha detto che quello degli ultimi giorni è stato l’evento peggiore legato a fenomeni atmosferici di questo tipo nella storia del Kentucky, aggiungendo che «niente di ciò che si trovava sulla linea diretta del passaggio di un tornado sta ancora in piedi».

Il Kentucky è stato interessato dal passaggio di quattro tornado particolarmente intensi, che hanno distrutto centinaia di edifici e provocato danni enormi, in particolare nella parte occidentale dello stato. A Mayfield, una città di circa 10mila abitanti, un tornado ha fatto crollare una fabbrica di candele dove lavoravano 110 persone, 40 delle quali soccorse già sabato: domenica l’azienda ha confermato che 8 dipendenti sono morti e che altri 8 sono dispersi, segnalando che in totale più di 90 sono stati soccorsi e stanno bene.

Secondo le autorità, la serie di tornado che ha interessato il Kentucky e altri cinque stati negli ultimi giorni è particolarmente eccezionale perché di solito i tornado non si formano in questo periodo dell’anno. Per dare l’idea di quanto sia stata devastante, il Washington Post ha raccontato che la foto di una famiglia di Mayfield è stata trovata a 160 chilometri di distanza.

Oltre che nel Kentucky, almeno 14 persone sono morte negli altri stati colpiti dai tornado, tra cui Arkansas, Missouri e Tennessee. Sei di loro sono morte in Illinois, nel centro di distribuzione di Amazon in cui lavoravano.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato la richiesta di stato di emergenza per il Kentucky e ha detto che la sua amministrazione farà tutto il possibile per aiutare tutti gli stati colpiti. Nel frattempo, nel Kentucky occidentale e nel Tennessee nord-occidentale più di 90mila case sono senza elettricità. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rimuovere i detriti, aiutare i residenti e cercare eventuali persone disperse.