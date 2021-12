I sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League

Dopo i sorteggi della Champions League, nella sede della Uefa a Nyon si terranno quelli dei sedicesimi dell’Europa League 2022, cioè gli spareggi che precedono la fase finale del torneo e a cui partecipano le seconde qualificate della fase a gironi e le terze qualificate dei gironi di Champions. Ci sono tre squadre italiane: l’Atalanta, che partecipa alla competizione dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, e la Lazio e il Napoli, che invece dell’Europa League hanno già fatto anche i gironi.

Le squadre sono in tutto sedici, divise in due gruppi: le teste di serie, cioè le seconde classificate dei gironi di Europa League, e le altre, cioè quelle retrocesse dalla Champions League. Gli otto vincitori dei sedicesimi incontreranno le otto squadre che avevano chiuso i gironi dell’Europa League al primo posto, negli ottavi di finale. I sedicesimi si terranno tra il 17 e il 24 febbraio. Non si possono incontrare squadre della stessa nazione, e le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Teste di serie

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria

Glasgow Rangers

LAZIO

NAPOLI

Olympiacos

Real Sociedad

Sporting Braga

Non teste di serie

ATALANTA

Barcellona

Borussia Dortmund

Lipsia

Porto

Sheriff Tiraspol

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

I sorteggi sono trasmessi da Sky Sport (su Sky Sport 24) e sul sito della UEFA.