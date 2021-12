Le avversarie di Juventus e Inter agli ottavi della Champions League

La Juventus giocherà contro lo Sporting Lisbona e l’Inter contro l’Ajax agli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, sorteggiati oggi nella sede della UEFA a Nyon. Complessivamente gli accoppiamenti non sono male per le squadre italiane, soprattutto per la Juventus: l’Ajax, nonostante ci fossero squadre più forti tra quelle che potevano capitare all’Inter, è in un momento di grande forma e ha grande talento.

JUVENTUS – Sporting Lisbona

Ajax – INTER

Real Madrid – Benfica

Manchester City – Villareal

Bayern Monaco – Atletico Madrid

Liverpool – Red Bull Salisburgo

Lille – Chelsea

Manchester United – Paris St. Germain

Le teste di serie, le prime negli accoppiamenti elencati sopra, giocheranno la partita di ritorno in casa, e le partite si terranno tra il 15 e il 22 febbraio e tra l’8 e il 16 marzo.

In tutto le squadre nelle urne erano 16: quattro inglesi, tre spagnole, due italiane, due francesi, due portoghesi, una olandese, una tedesca e una austriaca. Le squadre erano divise in due gruppi, quelle arrivate prime (teste di serie) e quelle arrivate seconde nel girone. Hanno composto le partite del tabellone degli ottavi coppie composte da una squadra per gruppo, con la condizione che non si potevano incontrare squadre della stessa nazione – quindi niente Juventus-Inter – né quelle che erano nello stesso girone. Per la prima volta dal 2000/2001 agli ottavi non c’è il Barcellona. E per la prima volta nella loro storia ci saranno il Red Bull Salisburgo e il Lille.

I sorteggi sono trasmessi da Sky Sport (su Sky Sport 24) e sul sito della UEFA.