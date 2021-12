La Formula 1 ha un nuovo campione del mondo, Max Verstappen

Max Verstappen della Red Bull ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi precedendo di una posizione Lewis Hamilton della Mercedes, il pilota con cui si contendeva il titolo mondiale. Grazie a questo ordine di arrivo, scombinato a pochi giri dal termine dall’ingresso di una safety car, Verstappen ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1 per la prima volta in carriera.

Hamilton era stato in testa alla gara fino a tre giri dal termine, quando un incidente in pista di Nicholas Latifi della Williams ha reso necessario l’ingresso di una safety car. Dopo l’incidente il gruppo si è quindi ricompattato dietro la safety car e alla ripartenza della gara Verstappen, favorito dalle gomme appena cambiate, è riuscito a superare Hamilton alla prima occasione buona, senza che quest’ultimo avesse poi la possibilità di recuperare.

LEWIS: "Firstly, big congratulations to Max and to his team.

"But I'm so proud of my own team and we gave it absolutely everything. I've felt great in the car the last couple of months. We'll see what happens next year"#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/1X6h4nl0fQ

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021